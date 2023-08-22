Выборы во время войны: почему украинские беженцы не будут голосовать

Украинские беженцы за границей. Фото: pixabay

По законодательству Украины, выборы в парламент должны состояться в октябре 2023 года, однако в условиях войны их проводить запрещено. Как вариант, нардепы могут изменить законодательство. Однако, есть категории людей, которые не смогут реализовать свое избирательное право.

Почему баллотироваться и голосовать не смогут украинцы за рубежом, Новини.LIVE эксклюзивно рассказал первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко во время VI Международного ветеранского форума "Украина. Защитники. Будущее".

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"Проведение выборов сейчас, через месяц или в тот срок, в который они определены Конституцией — это как минимум создаст очень большие организационные проблемы. Но самая сложная история, что мы фактически не дадим доступ к активному и пассивному избирательному праву, то есть возможности выбираться и возможности выбирать" , — сказал Корниенко.

Первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко. Фото: Новини.LIVE

По его словам, это в первую очередь касается нескольких больших групп людей, среди которых военные, которые на фронте, и украинцы за рубежом.

"Вторая категория — это наши вынужденно перемещенные граждане за пределами Украины. Нет такого количества консульств и участков, которые позволят этим двум или трем миллионам избирателей проголосовать. Так же баллотироваться им будет труднее, потому что они не смогут вести агитацию из Польши, из Германии. И это большая проблема" , — добавил Корниенко.

Напомним, в Украине заговорили о парламентских выборах в условиях военного положения, хотя на самом деле никто не делал официальных заявлений. Слухи и прогнозы начались после заявления главы ВРУ Руслана Стефанчука о законодательной возможности проведения выборов, которые должны состояться уже в октябре.

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