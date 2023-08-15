Вибори під час війни: чим чергові перегони обернуться для політсили Порошенка

Вибори у парламент 2023. Фото: Новини.LIVE

Вже понад тиждень, як заява Стефанчука про можливість провести парламентські вибори в умовах війни, розлетілася заголовками в усіх медіа. Тема стихла, коли крім експертних думок від заяви не залишилося нічого. Але навіть якщо виборів цієї осені не буде, саме час проаналізувати, чи перебувають політичні сили вже у перегонах, влаштовуючи політичний піар на війні.

Новини.LIVE розбиралося, який електорат зараз має партія "Європейська Солідарність", чи залишилися вони конкурентами "Слуг народу" і чи допоможуть "скарби" Порошенка команді виграти наступні вибори в Раду.

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На старті/на стрьомі

Всі пам'ятають передвиборчі перегони Порошенка та Зеленського у 2019 році. Тоді лідер "ЄС" програв і дуже довго не міг сприйняти факт своєї поразки. За політичними баталіями його політсили та монобільшості в Раді спостерігали всі, але фокус уваги різко перейшов з кулуарів на повномасштабну війну.

Політикам на різних рівнях та гілках влади не залишалося нічого, як об'єднатися задля спільної мети. Та спокій тривав недовго, і Порошенко сам поставив себе на старті нової політичної гонки.

Лідер партії "ЄС" Петро Порошенко. Фото: Facebook

Як розповів Новини.LIVE народний депутат від фракції "ЄС" Олексій Гончаренко, він особисто проти проведення виборів в умовах війни. Але якщо у "Слузі народу" до наступних виборчих списків потраплять не всі, враховуючи скандали, то в команді Порошенка все стабільно.

"Звичайно вибори не потрібні. Очевидно, що країна має сконцентруватися на перемозі. У нас (у фракції. — Ред.) не бачу проблем якихось, слава богу, таких, як ми бачимо в команді слуг — як не Мальдіви, то хабар", — сказав Гончаренко.

Рейтинги політсили Порошенка напряму залежать від його власного рейтингу, адже "ЄС" — партія виключно лідерського типу. Про це в розмові Новини.LIVE заявив український політолог та аналітик Олексій Буряченко. Він вважає, що політик з початку війни почав боротися за електорат.

"Дійсно Порошенко намагається показати і своєму електрорату, і потенційно тим людям, які довірять йому ще раз свій голос, що він зараз повністю сконцентрована на допомозі армії. Але питання в іншому — зараз боротьба з корупцією займає або перше, або друге місце у респондентів у всіх соцдослідженнях. Ми можемо очікувати на майбутній електронний цикл, що в людей буде проявлятися нульова толерантність до корупції. Війна все не спише", — сказав Буряченко.

Петро Порошенко. Фото: Facebook

І тут постає питання — Порошенко на старті передвиборчої гонки чи на стрьомі, аби йому не згадали корупційні кейси Свинарчуків та Укроборонпрому.

Команда руш/Зірвати куш

Якщо вважати, що Порошенко на чолі "ЄС" почав підготовку до виборів, то чи можна вважати, що головними конкурентами стануть "Слуги народу" на чолі з Зеленським? Як ми писали раніше, ймовірно, що на наступних виборах у парламент потрапить далеко не вся монобільшість. Експерти взагалі вважають, що буде нова політична сила, яка складатиметься з військових.

"Очевидно, що "Слуги народу", як бренду, не буде. А бренд Зеленського буде — "Блок Зеленського", "Дія", ще щось. Є різні чутки. Але очевидно, що якась політична команда, яку Зеленський буде вести в парламент, буде присутня", — поділився думкою нардеп з "ЄС" Олексій Гончаренко.

Президент Зеленський в Раді. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Та навіть якщо "Слуги народу" через скандали втратили частину своєї електоральної підтримки, політолог запевняє, що це всеодно не на користь Порошенку — до нього та кількість голосів не перейде.

Та і загалом наступні вибори кардинально відрізнятимуться від попередніх, тож не варто очікувати боротьби коміка та шоколадного короля. Війна змінила обличчя.

Петро Порошенко тримає в руках молот. Фото: Facebook

"В людей не буде прагнення до шоу. І політична вага Порошенка і його політпартії зараз вже в рази менша, ніж була минулого електрорального циклу. Тому і уваги до його персони ні від партії Зеленського, ні від інших учасників не буде. Я глибоко переконаний, що всі будуть сконцентровані на питаннях відбудови України та дивитися вперед, а не озиратися назад, розбираючи по кісточках корупційні кейси, які були в минулому", — сказав Буряченко.

То що ж може отримати Порошенко? Зірвати куш, як прогнозує політолог, йому точно не вдасться.

"Потенціал побачити партію Порошенка у ВР у майбутньому звичайно є. Але розраховувати на те, що це будуть відчутні відсотки я б не став. Прогноз на рівні від 5 до 7-8 %. Це станом на зараз, коли не зрозуміло, коли будуть вибори і які гравці включаться у виборчі перегони. І чим більше політичних проєктів, де будуть залучені військові, орієнтовані на патріотизм, тим будуть зменшуватися шанси партії Порошенка", — підсумував Буряченко.

Коли будуть вибори — невідомо. І те, що політики не підтримують їх проведення в умовах війни не доводить те, що вони не готуються до чергових перегонів. І навіть якщо політсила має лідерські амбіції, все можуть змінити нові обличчя, які поки що не на старті політичної гонки, а на фронті.