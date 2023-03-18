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Україна здійснюватиме оборонні закупівлі за стандартами НАТО

18 березня 2023 20:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Україна і Норвегія підписали угоду про співробітництво двох військових міністерств
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сьогодні, 18 березня, Міністерство оборони України домовилося із норвезькими колегами про співробітництво у сфері оборонних закупівель. Угода, розрахована на три роки, дозволить МО перейняти передовий досвід НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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У столиці Норвегії Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України та Норвезьке оборонне матеріально-технічне агентство (NDMA) підписали угоду про співробітництво.

Йдеться про  методологічну допомогу Норвегії у сфері організації закупівель матеріально-технічних засобів.

За три роки, на які розрахована угода, українські фахівці мають вивчити та імплементувати стандарти й протоколи країн НАТО у сфері оборонних закупівель.

Коментарі сторін

"Ця угода про наміри — початок тривалої та плідної співпраці між нашими агентствами", наголосила директорка NDMA Гро Джере.

Міністр оборони України Олексій Резніков, у свою чергу, зазначив: "Для нас незмінною є тема створення доброчесності та транспарентності в процедурах закупівель і не тільки. Будь-які ризики корупції мають бути нівельовані, а сектор повинен бути реформований. Довіра партнерів і спільні реформи — найкращий доказ тому, що ми рухаємось у правильному напрямі".

Нагадаємо, нещодавно в українському оборонному відомстві вибухнув "харчовий" скандал — у публічний простір потрапила інформація про те, що Міноборони здійснювало закупівлі продуктів, зокрема яєць, які за цінами в рази перевищували реальні. Загальна сума контракту в оприлюднених копіях угод на постачання продовольства сягала 13 мільярдів гривень.

Після цього депутати Верховної Ради підтримали оприлюднення вартості закупівель для армії в електронній системі Prozorro. Законопроєкт №8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях ухвалили у цілому.

Фото: Міноборони України

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