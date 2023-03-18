Україна здійснюватиме оборонні закупівлі за стандартами НАТО
Сьогодні, 18 березня, Міністерство оборони України домовилося із норвезькими колегами про співробітництво у сфері оборонних закупівель. Угода, розрахована на три роки, дозволить МО перейняти передовий досвід НАТО.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
-
У Підмосков'ї знову потужна пожежа: де загорілося цього разу
-
Шкарлет написав заяву про відставку з помилкою у своєму прізвищі
-
Верещук звернулася до російської омбудсменки: які умови вона пропонує
-
У Броварах дівчину намагалися зґвалтувати у туалеті торговельного центру
-
Учасники 28-ї Української антарктичної експедиції вирушили на станцію "Академік Вернадський"
-
Російські інтернет-тролі у Twitter вкидали фейки про залізничну катастрофу в США
-
ЗСУ збили ворожий БпЛА та уразили декілька районів зосередження окупантів, — Генштаб
-
50 книг, які змінять твоє життя: від класики до сучасності
-
Вартість біткоїна зросла до найвищого рівня з червня минулого року
-
За тиждень українські партизани в окупації підірвали кількох впливових колаборантів
Угода в Осло
У столиці Норвегії Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України та Норвезьке оборонне матеріально-технічне агентство (NDMA) підписали угоду про співробітництво.
Йдеться про методологічну допомогу Норвегії у сфері організації закупівель матеріально-технічних засобів.
За три роки, на які розрахована угода, українські фахівці мають вивчити та імплементувати стандарти й протоколи країн НАТО у сфері оборонних закупівель.
Коментарі сторін
"Ця угода про наміри — початок тривалої та плідної співпраці між нашими агентствами", — наголосила директорка NDMA Гро Джере.
Міністр оборони України Олексій Резніков, у свою чергу, зазначив: "Для нас незмінною є тема створення доброчесності та транспарентності в процедурах закупівель і не тільки. Будь-які ризики корупції мають бути нівельовані, а сектор повинен бути реформований. Довіра партнерів і спільні реформи — найкращий доказ тому, що ми рухаємось у правильному напрямі".
Нагадаємо, нещодавно в українському оборонному відомстві вибухнув "харчовий" скандал — у публічний простір потрапила інформація про те, що Міноборони здійснювало закупівлі продуктів, зокрема яєць, які за цінами в рази перевищували реальні. Загальна сума контракту в оприлюднених копіях угод на постачання продовольства сягала 13 мільярдів гривень.
Після цього депутати Верховної Ради підтримали оприлюднення вартості закупівель для армії в електронній системі Prozorro. Законопроєкт №8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях ухвалили у цілому.
Фото: Міноборони України