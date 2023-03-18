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Украина будет осуществлять оборонные закупки по стандартам НАТО

18 марта 2023 20:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украина и Норвегия подписали соглашение о сотрудничестве двух военных министерств
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Сегодня, 18 марта, Министерство обороны Украины договорилось с норвежскими коллегами о сотрудничестве в сфере оборонных закупок. Соглашение, рассчитанное на три года, позволит МО перенять передовой опыт НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Соглашение в Осло

В столице Норвегии Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины и Норвежское оборонное материально-техническое агентство (NDMA) подписали соглашение о сотрудничестве.

Речь идет о методологической помощи Норвегии в сфере организации закупок материально-технических средств.

Через три года, на которые рассчитано соглашение, украинские специалисты должны изучить и имплементировать стандарты и протоколы стран НАТО в сфере оборонных закупок.

Комментарии сторон

"Это соглашение о намерениях — начало длительного и плодотворного сотрудничества между нашими агентствами", — подчеркнула директор NDMA Гро Джере.

Министр обороны Украины Алексей Резников в свою очередь отметил: "Для нас неизменна тема создания добродетели и транспарентности в процедурах закупок и не только. Любые риски коррупции должны быть нивелированы, а сектор должен быть реформирован. Доверие партнеров и совместные реформы — лучшее доказательство потому, что мы двигаемся в правильном направлении".

Напомним, недавно в украинском оборонном ведомстве разразился "пищевой" скандал — в публичное пространство попала информация о том, что Минобороны осуществляло закупки продуктов, в том числе яиц, которые по ценам в разы превышали реальные. Общая сумма контракта в обнародованных копиях соглашений на поставку продовольствия достигала 13 миллиардов гривен.

После этого депутаты Верховной Рады поддержали обнародование стоимости закупок для армии в электронной системе Prozorro. Законопроект №8381 о введении прозрачности в оборонных закупках был принят в целом.

Фото: Минобороны Украины

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