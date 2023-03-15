"Рамштайн-10": розпочалася онлайн-зустріч міністрів оборони

Онлайн-зустріч "Рамштайн-10"

У середу, 15 березня, розпочалося засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Цього разу вона відбувається в онлайн-форматі.

Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков.

Зустріч "Рамштайн-10"

"Рамштайн-10 починається. Цього разу зустрічаємось онлайн. Залишайтеся на зв'язку!" — Написав він у Twitter.

Очільник Міноборони також опублікував фото з зустрічі Контактної групи з оборони України. На фото видно, що окрім Резнікова, на зустрічі присутній і заступник очільника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

#Ramstein 10 begins.

This time we are meeting online.

Stay tuned! pic.twitter.com/q4cpPvtFCp — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023

Нагадаємо, нещодавно Олексій Резніков розповів, що робитиме Україна, якщо Китай почне відкрито допомагати росії. Україна буде наполягати на західних санкціях проти КНР.

Фото: Twitter / Олексій Резніков