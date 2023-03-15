"Рамштайн-10": розпочалася онлайн-зустріч міністрів оборони
У середу, 15 березня, розпочалося засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Цього разу вона відбувається в онлайн-форматі.
Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков.
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Зустріч "Рамштайн-10"
"Рамштайн-10 починається. Цього разу зустрічаємось онлайн. Залишайтеся на зв'язку!" — Написав він у Twitter.
Очільник Міноборони також опублікував фото з зустрічі Контактної групи з оборони України. На фото видно, що окрім Резнікова, на зустрічі присутній і заступник очільника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.
#Ramstein 10 begins.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023
This time we are meeting online.
Stay tuned! pic.twitter.com/q4cpPvtFCp
Нагадаємо, нещодавно Олексій Резніков розповів, що робитиме Україна, якщо Китай почне відкрито допомагати росії. Україна буде наполягати на західних санкціях проти КНР.
Фото: Twitter / Олексій Резніков