"Яичный скандал" в армии: кто и зачем "слив" компрометирующие документы

Западных партнеров утомляет украинская коррупция

В украинском оборонном ведомстве разразился очередной "пищевой" скандал — в публичное пространство вышла информация о том, что Минобороны проводило закупки продуктов, в частности яиц, по ценам, в разы превышавшим реальные. Общая сумма контракта в обнародованных копиях соглашений на поставку продовольствия достигала 13 миллиардов гривен.

Почему и кто именно мог вынести на поверхность еще одну порцию "грязного военного белья", разбирались Новини.LIVE.

Шесть причин от министра

Министр обороны Алексей Резников не остался в стороне от скандала и отреагировал на него постом в соцсети. Он назвал шесть причин, которыми объяснил, что привело к "несправедливым" ценам.

Как отметил глава украинского оборонного ведомства, первой из причин высокой стоимости на продукты для ВСУ стала монополия на рынке.

Другим "влиятельным" обстоятельством является то, что Минобороны покупает "полный пакет услуг" по обеспечению питания. Речь идет о полной закупке продуктов и их доставке, а иногда даже и услугах приготовления пищи. Однако прежде всего на стоимость суточного пайка повлиял рост цен.

Третьей причинно-следственной связью, как утверждает Резников, является то, что контракты на закупки заключают и фиксируют обязанности на нескольких этапах. Мол, сначала идет объявление потребностей Минобороны, а затем уже предоставление предложений бизнесом, проведение внешней экспертизы цены, согласование контракта, проведение внутренней проверки, подписание контракта и так далее.

Четвертым "весомым аргументом", как пишет министр, стало то, что с 2016 года питание военнослужащих осуществляется на основе каталога продуктов, включающего более 400 позиций.

Кроме того, отметил Резников, в прошлом году в Минобороны решили обеспечить питанием солдат путем закупки недельного меню.

Тем не менее, цены на продукты анализируют специальные экспертные учреждения, такие как Институт судебных экспертиз им. М. С. Бокариуса Министерства юстиции Украины.

Яйца в армии измеряют килограммами

Что касается непосредственно закупки яиц, сравнение цен на которые вызвало ряд споров, то заоблачную цену на них в 17 гривен за штуку Резников объяснил "технической ошибкой". Оказывается, это не стоимость, а вес.

"Цена 170 грн за килограмм яиц — это 85 грн за десяток. Что в пределах показателей других поставщиков и полностью соответствует рыночной цене", — заявил министр.

Алексей Резников. Фото: УНИАН

Ну и, конечно, в последнем, шестом пункте своих оправданий Резников увидел политическую составляющую. Мол, тот, кто передал один из контрактов и приложения для обнародования, как минимум совершил служебное преступление с целью попытки подрыва доверия к Минобороны в очень ответственный момент.

Новые лица со старыми схемами

Наивно надеяться, что с изменением правящей команды в любом украинском ведомстве автоматически исчезнут всевозможные схемы, договоренности и другие коррупционные механизмы, позволяющие разворовывать бюджетные средства.

"Есть определенные постоянные процедуры в части закупок материально-технических средств. То, что эти схемы работают много лет, — очевидно. В этот раз так же отрабатывались те же коррупционные алгоритмы, что и раньше", — подтверждает догадки бывший спикер Генерального штаба ВСУ, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

Владислав Селезнев

По его словам, та же история была при предыдущей "преступной" власти. Следовательно, старые схемы работают так же и сейчас: покупается комплект продуктов, и благодаря манипуляциям создаются условия для победы на тендерах нужным людям.

В скандале заинтересованы свои

Трудно сказать, почему этот скандал возник сейчас. Очевидно одно: произошла "утечка" документов, имеющих гриф "для служебного пользования". На этом с самого начала скандала делали акцент представители Министерства обороны.

"Совершенно очевидно, что эта шумиха поднялась не просто так. Возможно, таким образом происходят определенные процессы с перераспределением или сфер влияния, или же квот или должностей", — предположил Селезнев.

Он не исключает, что это может быть реакция военно-политического руководства нашей страны на коррупционные скандалы, которые все чаще в последнее время начали происходить в органах власти.

Западу надоело украинское казнокрадство

По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, не исключено, что причины и авторов истечения последних скандалов следует искать за границей.

"Речь идет о том, что наши стратегические партнеры очень заинтересовались схемами возможных финансовых злоупотреблений на момент получения Украиной и распределения иностранной военно-технической помощи... Я так понимаю, что наглость заключалась в том, что некоторые власть имущие решили, что можно воровать безнаказанно и сейчас", — рассуждает Снегирев.

Дмитрий Снегирев

Он добавил, что видит большие опасения в том, что все эти процессы были инициированы нашими западными партнерами. И последние события в Конгрессе Соединенных Штатов, когда американские конгрессмены четко заявили, что будет жесткий контроль над финансовой помощью для Украины и были катализатором этих событий.

"То есть нам наглядно дали понять, что без расследования коррупционной составляющей и соответствующего отстранения определенных лиц, в том числе регионального уровня, могут возникнуть проблемные вопросы. Это своего рода попытки Запада навести порядок в нашей полностью коррумпированной системе", — подчеркнул Снегирев.

Информационная составляющая провалена

Разумеется, соответствующие службы проведут проверку в этой истории. Но то, как в очередной раз повело себя отечественное Министерство обороны, несколько удивляет.

"Мне очевидно, что информационная составляющая оборонным ведомством провалена. Совершенно некачественная коммуникация Министерства обороны. А чего стоит рапорт замминистра, который написал заявление на увольнение с формулировкой: "чтобы не создавать опасности деятельности Министерства обороны". Выходит из этой бумаги, что он создавал угрозу Министерству обороны?" — удивляется Селезнев.

По его словам, действующей власти следует помнить, чем закончилась "история со Свинарчуками" вокруг Укроборонпрома для пятого Президента Украины.

"Никакие ссылки на то, что у нас, мол, война, военное положение, "не расшатывайте лодку" и все такое в этом случае работать не должны. Ведь есть проблемы, есть неправомерные действия — должна быть дана соответствующая оценка правоохранительных структур", — подчеркнул офицер.

Итак, как бы там ни было, а эти события могут свидетельствовать о том, что во власти планируются масштабные чистки и "посадки", как сказал на днях лидер президентского большинства в парламенте Давид Арахамия. Только вот кого и на сколько будут сажать — большой вопрос.

Фото: УНИАН