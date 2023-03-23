Медведєв відзначився черговою псевдоісторичною заявою про Україну
Попередник володимира путіна на посаді президента росії заявив, що українці це частина російського народу. А кордон між двома державами Дмитро Медведєв назвав вигаданим.
Про це третій президент росії Дмитро Медведєв заявив, відповідаючи на питання користувачів російської соцмережі (забороненої в Україні) “Вконтакте”.
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Медведєвський погляд на Україну
Дмитро Медведєв продовжив просувати кремлівські псевдоісторичні вигадки про Україну.
Так, він заявив, що Україна нібито завжди була частиною росії, а українське населення — завжди було "ісконно" російським.
"Вигадані" кордони
Медведєв також запевнив, що кордони між Україною і росією є вигаданими.
"Через геополітичні причини і через історію того, що сталося, ми довгий час мирилися з тим, що ми живемо в різних квартирах", — заявив заступник голови Ради безпеки рф.
Нагадаємо, Дмитро Медведєв заявив, що росія може завдати ракетного удару по будівлі Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Так Медведєв відреагував на рішення про ордер на арешт володимира путіна.
Фото з російських ЗМІ