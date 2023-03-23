Медведєв відзначився черговою псевдоісторичною заявою про Україну

"Знавець" історії росії та України Дмитро Медведєв

Попередник володимира путіна на посаді президента росії заявив, що українці це частина російського народу. А кордон між двома державами Дмитро Медведєв назвав вигаданим.

Про це третій президент росії Дмитро Медведєв заявив, відповідаючи на питання користувачів російської соцмережі (забороненої в Україні) “Вконтакте”.

Медведєвський погляд на Україну

Дмитро Медведєв продовжив просувати кремлівські псевдоісторичні вигадки про Україну.

Так, він заявив, що Україна нібито завжди була частиною росії, а українське населення — завжди було "ісконно" російським.

"Вигадані" кордони

Медведєв також запевнив, що кордони між Україною і росією є вигаданими.

"Через геополітичні причини і через історію того, що сталося, ми довгий час мирилися з тим, що ми живемо в різних квартирах", — заявив заступник голови Ради безпеки рф.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв заявив, що росія може завдати ракетного удару по будівлі Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Так Медведєв відреагував на рішення про ордер на арешт володимира путіна.

Фото з російських ЗМІ