Медведєв відреагував на ордер путіну та пригрозив випустити ядерку по Гаазі

Третій президент росії Дмитро Медведєв

Попередник путіна на президентській посаді Дмитро Медведєв заявив, що росія може завдати ракетного удару по будівлі Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Так Медведєв відреагував на рішення про ордер на арешт володимира путіна.

Про це заступник голови Ради безпеки російської федерації написав на своєму Telegram-каналі.

Жахливі наслідки від Медведєва

Дмитро Медведєв розкритикував рішення про ордер на арешт президента росії володимира путіна.

Він пообіцяв проблеми світовому співтовариству у зв’язку із цим рішенням.

"Наслідки для міжнародного права будуть жахливими. Адже це крах засад, принципів права. Включаючи постулати про невідворотність відповідальності", — зазначив Медведєв.

Натяк на ракетний удар

Також Дмитро Медведєв пригрозив військовими діями, аж до ядерного удару, у відповідь на рішення Міжнародного кримінального суду.

"Цілком можна собі уявити точкове застосування гіперзвукового носія з Північного моря з російського корабля по Гаазькій будівлі суду", — написав заступник голови Ради безпеки російської федерації.

Нагадаємо, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Додамо, у серпні в Південній Африці заплановано саміт, який має намір відвідати кремлівський диктатор володимир путін. Однак після ордера МКС країна зобов'язана заарештувати президента рф.

Фото з російських ЗМІ