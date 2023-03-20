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Медведєв відреагував на ордер путіну та пригрозив випустити ядерку по Гаазі

20 березня 2023 11:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Третій президент росії Дмитро Медведєв
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Попередник путіна на президентській посаді Дмитро Медведєв заявив, що росія може завдати ракетного удару по будівлі Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Так Медведєв відреагував на рішення про ордер на арешт володимира путіна.

Про це заступник голови Ради безпеки російської федерації написав на своєму Telegram-каналі.

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Жахливі наслідки від Медведєва

Дмитро Медведєв розкритикував рішення про ордер на арешт президента росії володимира путіна.

Він пообіцяв проблеми світовому співтовариству у зв’язку із цим рішенням.

"Наслідки для міжнародного права будуть жахливими. Адже це крах засад, принципів права. Включаючи постулати про невідворотність відповідальності", — зазначив Медведєв.

Натяк на ракетний удар

Також Дмитро Медведєв пригрозив військовими діями, аж до ядерного удару, у відповідь на рішення Міжнародного кримінального суду.

"Цілком можна собі уявити точкове застосування гіперзвукового носія з Північного моря з російського корабля по Гаазькій будівлі суду", — написав заступник голови Ради безпеки російської федерації.

Нагадаємо, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Додамо, у серпні в Південній Африці заплановано саміт, який має намір відвідати кремлівський диктатор володимир путін. Однак після ордера МКС країна зобов'язана заарештувати президента рф.

Фото з російських ЗМІ

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