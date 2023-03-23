"Після ордеру від МКС розмова з путіним неможлива": Кулеба нагадав про попередні переговори з рф

Президент рф володимир путін

Україна намагалася домовитися із росією протягом усієї каденції Володимира Зеленського. Але зараз, особливо після ордеру на арешт володимира путіна, переговори з кремлем втратили сенс.

Про це пише видання Politico.

Говорити з путіним немає сенсу

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, вести переговори з володимиром путіним після видачі ордеру на його арешт немає сенсу.

Втім, додав міністр, Україна знала це задовго до цього рішення Міжнародного кримінального суду.

"30 вересня минулого року Рада національної безпеки і оборони України прийняла юридичну постанову, в якій проголосила неможливими будь-які переговори з володимиром путіним у відповідь на спробу росії анексувати", — нагадав Кулеба.

Україна намагалася домовитися

Разом з тим, очільник МЗС України нагадав, що раніше Україна ішла на контакт з росією.

"Україна провела 88 раундів переговорів за посередництва Франції та Німеччини з моменту обрання Зеленського президентом у 2019 році до 24 лютого 2022 року", — зазначив Кулеба.

Спроби вести переговори тривали і після початку повномасштабної війни, завершившись у Стамбулі в липні 2022 року.

Нагадаємо, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Додамо, у серпні в Південній Африці заплановано саміт, який має намір відвідати кремлівський диктатор володимир путін. Однак після ордера МКС країна зобов'язана заарештувати президента рф.

Фото з російських ЗМІ