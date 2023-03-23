"Після ордеру від МКС розмова з путіним неможлива": Кулеба нагадав про попередні переговори з рф
Україна намагалася домовитися із росією протягом усієї каденції Володимира Зеленського. Але зараз, особливо після ордеру на арешт володимира путіна, переговори з кремлем втратили сенс.
Про це пише видання Politico.
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Говорити з путіним немає сенсу
За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, вести переговори з володимиром путіним після видачі ордеру на його арешт немає сенсу.
Втім, додав міністр, Україна знала це задовго до цього рішення Міжнародного кримінального суду.
"30 вересня минулого року Рада національної безпеки і оборони України прийняла юридичну постанову, в якій проголосила неможливими будь-які переговори з володимиром путіним у відповідь на спробу росії анексувати", — нагадав Кулеба.
Україна намагалася домовитися
Разом з тим, очільник МЗС України нагадав, що раніше Україна ішла на контакт з росією.
"Україна провела 88 раундів переговорів за посередництва Франції та Німеччини з моменту обрання Зеленського президентом у 2019 році до 24 лютого 2022 року", — зазначив Кулеба.
Спроби вести переговори тривали і після початку повномасштабної війни, завершившись у Стамбулі в липні 2022 року.
Нагадаємо, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.
Додамо, у серпні в Південній Африці заплановано саміт, який має намір відвідати кремлівський диктатор володимир путін. Однак після ордера МКС країна зобов'язана заарештувати президента рф.
Фото з російських ЗМІ