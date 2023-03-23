Медведев отметился очередным псевдоисторическим заявлением об Украине
Предшественник владимира путина в должности президента россии заявил, что украинцы это часть русского народа. А границу между двумя государствами Дмитрий Медведев назвал вымышленной.
Об этом третий президент россии Дмитрий Медведев заявил, отвечая на вопросы пользователей российской соцсети (запрещенной в Украине) "Вконтакте".
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Медведевский взгляд на Украину
Дмитрий Медведев продолжил продвигать кремлевские псевдоисторические измышления об Украине.
Да, он заявил, что Украина якобы всегда была частью россии, а украинское население всегда было "исконно" российским.
"Вымышленные" границы
Медведев также заверил, что границы между Украиной и россией вымышлены.
"По геополитическим причинам и по истории случившегося мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах", — заявил заместитель председателя Совета безопасности россии.
Напомним, Дмитрий Медведев заявил, что россия может нанести ракетный удар по зданию Международного уголовного суда в Гааге. Так Медведев отреагировал на решение об ордере на арест владимира путина.
Фото из российских СМИ