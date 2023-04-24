Україна вперше бере участь у парламентському саміті ЄС, — Стефанчук

Голова ВРУ Руслан Стефанчук на парламентському саміті ЄС. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук взяв участь у щорічній конференції спікерів парламентів країн-членів Європейського Союзу. Україна вперше перебуває на цьому саміті.

Про це Стефанчук повідомив у Facebook.

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"Маю честь бути серед друзів та союзників України та представляти Верховну Раду України. Український Парламент вперше бере участь у традиційному парламентському саміті ЄС", — зазначив Стефанчук.

Він розповів, що це потужна дискусія, у центрі уваги якої — російська агресія в Україні та відповідь ЄС у більш широкому геополітичному контексті.

Конференція спікерів парламентів країн-членів Європейського Союзу. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Стефанчук на конференції спікерів парламентів країн-членів ЄС. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Виступ Стефанчука на парламентському саміті ЄС

"Проукраїнська коаліція у світі є сильнішою, ніж будь-коли, але перемога потребує рішучих дій.

Ми готуємося звільняти Україну від російського агресора і для цього потребуємо важкого озброєння, боєприпасів та навчання українських військових. Питання надання Україні зброї пройшло серйозну еволюцію, в міцну основу якої лягло ваше відповідальне лідерство у питанні збереження України як держави. І ми вдячні вам за це", — наголосив Стефанчук.

Він зазначив, що Україна сьогодні потребує сучасної бойової авіації. Наразі країна очікує на позитивне рішення щодо надання багатоцільових бойових літаків четвертого покоління та на стратегічні політичні рішення.

"Нас відділяє лише кілька місяців від липневого Саміту НАТО у Вільнюсі, одним із ключових рішень якого ми б хотіли бачити запрошення України до вступу до Альянсу з визначенням чіткого алгоритму, зокрема, часових рамок приєднання", — додав Стефанчук.

Нагадаємо, Стефанчук розповів, що до грудня минулого року Верховна Рада України ухвалила всі необхідні закони для початку переговорів щодо повноцінного членства у Європейському Союзі. Звіт про виконану роботу було надіслано кожному парламентарію Європейського парламенту.