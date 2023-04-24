Кулеба пояснив європейцям, чому зброя для ЗСУ потрібна якомога швидше
Мирне життя у Європі може гарантувати тільки поразка Росії. Тому постачання зброї Україні має бути максимально пришвидшене.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Зброя має бути якнайшвидше
Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, виступаючи на Раді міністрів закордонних справ ЄС заявив, що гарантією нормального життя для Європи є поразка Росії. Зараз у Заходу немає жодного важливішого завдання.
"Для його досягнення Україні потрібно більше зброї та боєприпасів, і все це має бути доставлене якомога швидше", — наголосив міністр.
Спільна стратегічна мета
"У нас спільна стратегічна мета: забезпечити мир у Європі для майбутніх поколінь", — заявив Дмитро Кулеба.
І ця мета, додав український міністр, залежить саме від швидкості рішень країн ЄС та втілення цих рішень у життя.
Кулеба закликав європейців прибрати усі бюрократичні бар’єри у процесі підтримки України.
"Знищимо будь-які затримки на шляху між рішенням про надання зброї та її прибуттям на кордон України", — закликав український урядовець.
Нагадаємо, що у секретних документах Пентагону, які проаналізували ЗМІ, йдеться, що Збройним силам настільки бракує зенітних засобів, що вони можуть втратити контроль над своїм небом на користь Росії.