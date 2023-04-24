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​​​​​​​Кулеба пояснив європейцям, чому зброя для ЗСУ потрібна якомога швидше

24 квітня 2023 15:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
​​​​​​​Кулеба пояснив європейцям, чому зброя для ЗСУ потрібна якомога швидше
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Facebook-сторінка МЗС
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Мирне життя у Європі може гарантувати тільки поразка Росії. Тому постачання зброї Україні має бути максимально пришвидшене.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

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Зброя має бути якнайшвидше

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, виступаючи на Раді міністрів закордонних справ ЄС заявив, що гарантією нормального життя для Європи є поразка Росії. Зараз у Заходу немає жодного важливішого завдання.

"Для його досягнення Україні потрібно більше зброї та боєприпасів, і все це має бути доставлене якомога швидше", — наголосив міністр.

Спільна стратегічна мета

"У нас спільна стратегічна мета: забезпечити мир у Європі для майбутніх поколінь", — заявив Дмитро Кулеба.

І ця мета, додав український міністр, залежить саме від швидкості рішень країн ЄС та втілення цих рішень у життя.

Кулеба закликав європейців прибрати усі бюрократичні бар’єри у процесі підтримки України.

"Знищимо будь-які затримки на шляху між рішенням про надання зброї та її прибуттям на кордон України", — закликав український урядовець.

Нагадаємо, що у секретних документах Пентагону, які проаналізували ЗМІ, йдеться, що Збройним силам настільки бракує зенітних засобів, що вони можуть втратити контроль над своїм небом на користь Росії.

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