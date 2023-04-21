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Стефанчук розповів, що зробила Україна для членства у ЄС

21 квітня 2023 13:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Стефанчук розповів, що зробила Україна для членства у ЄС
Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Верховна Рада України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

До грудня минулого року Верховна Рада України ухвалила всі необхідні закони для початку переговорів щодо повноцінного членства у Європейському Союзі. Звіт про виконану роботу було надіслано кожному парламентарію Європейського парламенту.

Про це повідомив речник Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Укрінформу".

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Наступного тижня відбудеться саміт глав парламентів країн Євросоюзу, де обговорюється питання України. Парламент України прагне підтвердити на рівні світових парламентів високий рівень виконання зобов'язань щодо майбутнього членства у Євросоюзі.

Президент Європейського парламенту висловив підтримку прагненням України та підтвердив, що відкриття переговорів про повноцінне членство є фінішною прямою для вступу України до ЄС. Наразі Україна активно співпрацює з Венеціанською комісією, яка приїде до України для оцінки результатів роботи парламенту та умов його діяльності.

Щодо членства в НАТО, президент, прем'єр-міністр та голова парламенту України підписали заявку на членство. Україна зробить усе можливе, щоб на саміті НАТО у липні у Вільнюсі отримати позитивну відповідь на ухвалення заявки. Наразі обговорюється це питання з представниками різних парламентів. Має бути близько 20 двосторонніх зустрічей у Празі, зокрема зі спікерами європейських парламентів, де питання інтеграції України до ЄС та НАТО будуть основними.

Нагадаємо, 21 березня Європейський Союз перерахував Україні другий транш допомоги у розмірі 1,5 млрд євро. Відомо, що загальна сума макрофінансового пакету становить 18 млрд євро.

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