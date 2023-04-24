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Украина впервые принимает участие в парламентском саммите ЕС, — Стефанчук

24 апреля 2023 18:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина впервые принимает участие в парламентском саммите ЕС, — Стефанчук
Глава ВРУ Руслан Стефанчук на парламентском саммите ЕС. Фото: facebook.com/stefanchuk.official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук принял участие в ежегодной конференции спикеров парламентов стран-членов Европейского Союза. Украина впервые находится на этом саммите.

Об этом Стефанчук сообщил в Facebook.

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"Имею честь быть среди друзей и союзников Украины и представлять Верховную Раду Украины. Украинский Парламент впервые принимает участие в традиционном парламентском саммите ЕС", — отметил Стефанчук.

Он рассказал, что это мощная дискуссия, в центре внимания которой российская агрессия в Украине и ответ ЕС в более широком геополитическом контексте.

Конференция спикеров парламентов стран-членов Европейского Союза
Конференция спикеров парламентов стран-членов Европейского Союза. Фото: facebook.com/stefanchuk.official
Конференция спикеров парламентов стран-членов Европейского Союза
Стефанчук на конференции спикеров парламентов стран-членов ЕС. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Выступление Стефанчука на парламентском саммите ЕС

"Проукраинская коалиция в мире сильнее, чем когда-либо, но победа требует решительных действий.
Мы готовимся освобождать Украину от российского агрессора и для этого нуждаемся в тяжелом вооружении, боеприпасах и обучении украинских военных. Вопрос предоставления Украине оружия прошел серьезную эволюцию, в крепкую основу которой легло ваше ответственное лидерство в вопросе сохранения Украины как государства. И мы благодарны вам за это", — подчеркнул Стефанчук.

Он отметил, что Украина сегодня нуждается в современной боевой авиации. Сейчас страна ожидает положительного решения о предоставлении многоцелевых боевых самолетов четвертого поколения и стратегических политических решений.

"Нас отделяет всего несколько месяцев от июльского Саммита НАТО в Вильнюсе, одним из ключевых решений которого мы хотели бы видеть приглашение Украины к вступлению в Альянс с определением четкого алгоритма, в частности, временных рамок присоединения", — добавил Стефанчук.

Напомним, Стефанчук рассказал, что до декабря прошлого года Верховная Рада Украины приняла все необходимые законы для начала переговоров по полноценному членству в Европейском Союзе. Отчет о проделанной работе был направлен каждому парламентарию Европейского парламента.

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