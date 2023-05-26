Україна відкриє своє посольство в Руанді

Дмитро Кулеба та Вінсент Бірута. Фото: пресслужба МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна відкриє посольство в Руанді. Ця країна розташована в Східній Африці.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

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Кулеба здійснив перший в історії візит до Руанди, де провів у столиці Кігалі перемовини з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Вінсентом Бірутою.

"Наприкінці 2022 року президент Зеленський поставив українській дипломатії чітке завдання: розширити присутність в Африці. Після ретельного аналізу ми запланували відкриття нових посольств в африканських країнах, одне з яких відкриємо в Руанді. Руандійська сторона вже надала офіційну згоду на створення української дипломатичної місії в Кігалі", — зазначив міністр.

Візит Кулеби відбувся в День Африки та 60-ї річниці заснування Організації Африканської Єдності.

Дмитро Кулеба на зустрічі з Вінсентом Бірутою. Фото: МЗС України

Як Руанда підтримує Україну

За інформацією МЗС, після початку повномасштабної війни Руанда голосує за українські резолюції в ООН, підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та солідарна з українським народом.

"Під час переговорів міністри детально обговорили Формулу миру президента України, яка допоможе встановити справедливий та довготривалий мир в Україні та гарантуватиме безпеку у світі, зокрема в Африці. Дмитро Кулеба запросив Руанду приєднатися до втілення Формули миру", — йдеться у повідомленні МЗС.

Крім того, міністри обговорили продовольчу безпеку в Африці, експорт українських зернових в рамках Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарну програму Grain From Ukraine.

Також Дмитро Кулеба та Вінсент Бірута підписали меморандум щодо політичних консультацій міністерств закордонних справ України та Руанди. Сторони домовилися найближчим часом провести бізнес-форум за участі українського та руандійського бізнесу.

Підписання меморандуму. Фото: МЗС України

В підсумку зустрічі Кулеба запросив руандійського колегу відвідати Україну.

Нагадаємо, у МЗС підтвердили візит делегації африканських лідерів в Україну, але є нюанс. Станом на зараз в них немає мандата Африканського союзу.