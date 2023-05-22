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Дмитро Кулеба вирушив до Африки: яка мета поїздки

22 травня 2023 11:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Дмитро Кулеба вирушив до Африки: яка мета поїздки
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Reuters/TT News Agency/Christine Olsson
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав нове турне африканськими країнами. Очільник МЗС прибув до Марокко, у своїй поїздці він планує відвідати усі регіони Африканського континенту.

Про це міністр закордонних справ України повідомив у своєму Instragram.

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Візит у Марокко

Дмитро Кулеба повідомив, що прибув із візитом до Королівства Марокко.

"Це перший візит міністра закордонних справ України до Марокко з часу встановлення двосторонніх відносин", — наголосив Кулеба.

Мета африканського турне

За словами очільника МЗС України, він планує відвідати країни у всіх частинах Африканського континенту, від півночі до півдня.

Кулеба заявив, що має три основні завдання для цього турне.

По-перше, це залучення якомога більшої кількості африканських країн до втілення Формули миру від Володимира Зеленського.

Другим завданням міністра є забезпечення безперебійного експорту в рамках Чорноморської зернової ініціативи.

І також Дмитро Кулеба планує обговорити із африканськими партнерами нові можливості для українського бізнесу в Африці.

Нагадаємо, в лютому до Африки літав очільник МЗС Росії Сергій Лавров, але там його очікували проблеми — росіянина не пустили до двох країн, куди він планував прибути з візитом.

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