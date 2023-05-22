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У МЗС підтвердили візит делегації африканських лідерів до України

22 травня 2023 22:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У МЗС підтвердили візит делегації африканських лідерів до України
Глава МЗС Дмитро Кулеба. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У МЗС підтвердили візит делегації африканських лідерів в Україну, але є нюанс. Станом на зараз в них немає мандата Африканського союзу.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону. 

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Як зазначив міністр закордонних справ, представники країн приїдуть для "обговорення мирних ініціатив". 

"До нас їде дійсно група африканських лідерів. У них, принаймні станом на зараз, немає мандата Африканського союзу, тобто вони не будуть говорити від імені всієї Африки — будуть говорити від імені своєї групи. Це важлива деталь, яку треба враховувати, але ми відкриті до діалогу з усіма", — сказав міністр.

Раніше видання Assosiated Press повідомляло, що у делегацію увійдуть шість країн: ПАР, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії.

Нагадаємо, нещодавно глава українського МЗС України Дмитро Кулеба назвав дві умови, за яких Україна готова розглядати мирні плани інших країн. Території України не повинні перейти Росії, а саму війну не можна зараз заморозити.

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