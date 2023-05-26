Украина откроет свое посольство в Руанде
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина откроет посольство в Руанде. Эта страна находится в Восточной Африке.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
Почему это важно
Кулеба совершил первый в истории визит в Руанду, где провел в столице Кигали переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Винсентом Бирутой.
"В конце 2022 года президент Зеленский поставил украинской дипломатии четкую задачу: расширить присутствие в Африке. После тщательного анализа мы запланировали открытие новых посольств в африканских странах, одно из которых откроем в Руанде. Руандийская сторона уже предоставила официальное согласие на создание украинской дипломатической миссии в Кигале" , — отметил министр.
Визит Кулебы состоялся в День Африки и 60-летие основания Организации Африканского Единства.
Как Руанда поддерживает Украину
По информации МИДа, после начала полномасштабной войны Руанда голосует за украинские резолюции в ООН, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и солидарна с украинским народом.
"В ходе переговоров министры подробно обсудили Формулу мира президента Украины, которая поможет установить справедливый и долговременный мир в Украине и обеспечит безопасность в мире, в частности в Африке. Дмитрий Кулеба пригласил Руанду присоединиться к воплощению Формулы мира", — говорится в сообщении МИД.
Кроме того, министры обсудили продовольственную безопасность в Африке, экспорт украинских зерновых в рамках Черноморской зерновой инициативы и гуманитарную программу Grain From Ukraine.
Также Дмитрий Кулеба и Винсент Бирута подписали меморандум по политическим консультациям министерств иностранных дел Украины и Руанды. Стороны договорились в ближайшее время провести бизнес-форум с участием украинского и руандийского бизнеса.
В результате встречи Кулеба пригласил руандийского коллегу посетить Украину.
Напомним, в МИДе подтвердили визит делегации африканских лидеров в Украину, но есть нюанс. По состоянию на данный момент у них нет мандата Африканского союза.