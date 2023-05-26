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Украина откроет свое посольство в Руанде

26 мая 2023 08:26
- Карина Бовсуновская
Украина откроет свое посольство в Руанде
Дмитрий Кулеба и Винсент Бирута. Фото: пресс-служба МИД
- Карина Бовсуновская

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина откроет посольство в Руанде. Эта страна находится в Восточной Африке.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

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Кулеба совершил первый в истории визит в Руанду, где провел в столице Кигали переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Винсентом Бирутой.

"В конце 2022 года президент Зеленский поставил украинской дипломатии четкую задачу: расширить присутствие в Африке. После тщательного анализа мы запланировали открытие новых посольств в африканских странах, одно из которых откроем в Руанде. Руандийская сторона уже предоставила официальное согласие на создание украинской дипломатической миссии в Кигале" , — отметил министр.

Визит Кулебы состоялся в День Африки и 60-летие основания Организации Африканского Единства.

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Дмитрий Кулеба на встрече с Винсентом Бирутой. Фото: МИД Украины

Как Руанда поддерживает Украину

По информации МИДа, после начала полномасштабной войны Руанда голосует за украинские резолюции в ООН, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и солидарна с украинским народом.

"В ходе переговоров министры подробно обсудили Формулу мира президента Украины, которая поможет установить справедливый и долговременный мир в Украине и обеспечит безопасность в мире, в частности в Африке. Дмитрий Кулеба пригласил Руанду присоединиться к воплощению Формулы мира", — говорится в сообщении МИД.

Кроме того, министры обсудили продовольственную безопасность в Африке, экспорт украинских зерновых в рамках Черноморской зерновой инициативы и гуманитарную программу Grain From Ukraine.

Также Дмитрий Кулеба и Винсент Бирута подписали меморандум по политическим консультациям министерств иностранных дел Украины и Руанды. Стороны договорились в ближайшее время провести бизнес-форум с участием украинского и руандийского бизнеса.

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Подписание меморандума. Фото: МИД Украины

В результате встречи Кулеба пригласил руандийского коллегу посетить Украину.

Напомним, в МИДе подтвердили визит делегации африканских лидеров в Украину, но есть нюанс. По состоянию на данный момент у них нет мандата Африканского союза.

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