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Украина и Словакия подписали контракт о производстве САУ Zuzana 2

7 июля 2023 16:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина и Словакия подписали контракт о производстве САУ Zuzana 2
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Словакии Зузана Чапутова. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 7 июля, Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Словакии. Он сообщил, что две страны подписали контракт на производство самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Об этом Владимир Зеленский рассказал на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

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Зеленский подчеркнул, что Украина и Словакия достигли такого уровня сотрудничества, который укрепляет обе страны.

"Словакия действительно помогает приближать мир", — отметил Зеленский.

Он опубликовал видео со встречи с президентом Словакии.

Контракт на производство САУ Zuzana 2

Зеленский сообщил о подписанном контракте со Словакией о производстве 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал детали официального визита в Прагу. По его словам, Чехия — это не просто партнеры, а настоящие друзья Украины. Он анонсировал новое экономическое сотрудничество между двумя странами.

Также мы писали, что во время встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики.

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