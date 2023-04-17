Україна та Ірак вперше за 11 років поглиблять двосторонню співпрацю

Міністр закордонних справ України на зустрічі з Прем‘єр-міністром Іраку Мухаммада Шіа Ас-Судані. Фото: пресслужба МЗС.

Сьогодні, 17 квітня, до Багдаду з робочим візитом приїхав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Це перший візит голови МЗС до Іраку з 2012 року.

Про це інформує пресслужба МЗС.

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Візит Кулеби відбувається в контексті втілення домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та Прем‘єр-міністра Іраку Мухаммада Шіа Ас-Судані, яка була 10 квітня.

Глава української дипломатії провів в Багдаді переговори із віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном.

"Україну та Ірак об’єднує багаторічна історія дружби та взаємної поваги. Свого часу українські військовослужбовці допомагали нормалізувати ситуацію на іракській території. Нині уряд Іраку підтримує суверенітет та територіальну цілісність України на тлі повномасштабного вторгнення росії. Телефонна розмова лідерів наших держав минулого тижня надала суттєвий поштовх активізації двостороннього політичного діалогу. І сьогодні я прибув до Багдада, аби відкрити двері для нових можливостей у двосторонніх відносинах України та Іраку, наповнити наші взаємини новим практичним змістом", — зазначив Кулеба.

Як зазначається, під час переговорів сторони порушили питання зусиль українських сил оборони із відбиття російської агресії та звільнення окупованих територій та приділили увагу "Формулі миру" Президента Володимира Зеленського, щодо питання експорту українських зернових.

Міністри домовилися провести консультації на рівні низки міністерств України та Іраку, щоб активізувати співпрацю у сферах торгівлі, освіти та цифровізації.

Крім цього, вони також домовилися про проведення політичних консультацій міністерств закордонних справ, а також п’ятого засідання міжурядової комісії з питань торговельного, економічного, наукового та технічного співробітництва.

В кінці зустрічі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив Фуада Хусейна здійснити візит до України.

Нагадаємо, що нещодавно Кулеба розповів, як партнери реагують на заклики України вигнати Росію з Радбезу ООН. Адже Україна — перша країна, яка офіційно поставила на міжнародний порядок денний питання нелегітимності членства Росії у Раді безпеки ООН. І тепер і партнери України висловлюють позицію, що до членства РФ у Радбезі ООН є запитання.