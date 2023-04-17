Украина и Ирак впервые за 11 лет углубят двустороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Украины на встрече с Премьер-министром Ирака Мухаммада Шиа Ас-Судани. Фото: пресс-служба МИД.

Сегодня, 17 апреля, в Багдад с рабочим визитом приехал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Это первый визит главы МИД в Ирак с 2012 года.

Об этом информирует пресс-служба МИД.

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Визит Кулебы проходит в контексте воплощения договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Ирака Мухаммада Шиа Ас-Судани, который был 10 апреля.

Глава украинской дипломатии провел в Багдаде переговоры с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.

"Украину и Ирак объединяет многолетняя история дружбы и взаимного уважения. В свое время украинские военнослужащие помогали нормализовать ситуацию на иракской территории. В настоящее время правительство Ирака поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне полномасштабного вторжения России. Телефонный разговор лидеров наших государств на прошлой неделе дал существенный толчок активизации двустороннего политического диалога. И сегодня я прибыл в Багдад, чтобы открыть двери для новых возможностей в двусторонних отношениях Украины и Ирака, наполнить наши отношения новым практическим содержанием", — отметил Кулеба.

Как отмечается, в ходе переговоров стороны подняли вопрос усилий украинских сил обороны по отражению российской агрессии и освобождению оккупированных территорий и уделили внимание "Формуле мира" Президента Владимира Зеленского по вопросу экспорта украинских зерновых.

Министры договорились провести консультации на уровне ряда министерств Украины и Ирака, чтобы активизировать сотрудничество в сфере торговли, образования и цифровизации.

Кроме того, они также договорились о проведении политических консультаций министерств иностранных дел, а также пятого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству.

В конце встречи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Фуада Хусейна посетить Украину.

Напомним, что недавно Кулеба рассказал, как партнеры реагируют на призывы Украины выгнать Россию из Совбеза ООН. Ведь Украина — первая страна, которая официально поставила на международную повестку дня вопрос нелегитимности членства России в Совбезе ООН. И теперь и партнеры Украины высказывают позицию, что к членству РФ в Совбезе ООН есть вопросы.