Україна та "ядерний" договір: стали відомі подробиці переговорів Блінкена з Лавровим
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів сьогодні, 2 березня, переговори з головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Однією з тем обговорень стала війна рф проти України.
Про це голова Держдепу заявив під час пресконференції, передає CNN.
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Подробиці переговорів
За словами американського чиновника, він закликав росію припинити війну проти України та розпочати мирні переговори. Також Блінкен підтвердив підтримку України з боку США.
"Кожен член "Великої двадцятки" і практично кожна країна загалом продовжують нести витрати, пов'язані з агресивною війною росії", — сказав Блінкен.
При цьому він додав, що закликав Лаврова скасувати безвідповідальне рішення щодо призупинення участі росії в Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
"Взаємне дотримання договору відповідає інтересам обох наших країн. Це також те, що люди у всьому світі очікують від нас як від ядерних держав", — сказав очільник Держдепу.
Блінкен заявив, що запевнив Лаврова у готовності США взаємодіяти з росією в питаннях контролю над стратегічними ядерними озброєннями "незалежно від того, що відбувається у світі та у відносинах між країнами".
Нагадаємо, раніше держсекретар США заявив, що росія наразі не готова до мирних переговорів. А нещодавні заяви російського диктатора володимира путіна свідчать, що він готовий іти далі у своїй агресії проти України.
Як відомо, російський диктатор володимир путін 21 лютого заявив у своєму зверненні до депутатів Федеральних зборів російської федерації, що російська федерація призупиняє свою участь в договорі про стратегічну зброю СНО-ІІІ. Країна-агресор не остаточно вийшла з угоди, це лише призупинення до подальших переговорів.