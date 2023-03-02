Стали відомі подробиці переговорів Блінкена з Лавровим

Лавров та Блінкен провели переговори

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів сьогодні, 2 березня, переговори з головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Однією з тем обговорень стала війна рф проти України.

Про це голова Держдепу заявив під час пресконференції, передає CNN.

Подробиці переговорів

За словами американського чиновника, він закликав росію припинити війну проти України та розпочати мирні переговори. Також Блінкен підтвердив підтримку України з боку США.

"Кожен член "Великої двадцятки" і практично кожна країна загалом продовжують нести витрати, пов'язані з агресивною війною росії", — сказав Блінкен.

При цьому він додав, що закликав Лаврова скасувати безвідповідальне рішення щодо призупинення участі росії в Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

"Взаємне дотримання договору відповідає інтересам обох наших країн. Це також те, що люди у всьому світі очікують від нас як від ядерних держав", — сказав очільник Держдепу.

Блінкен заявив, що запевнив Лаврова у готовності США взаємодіяти з росією в питаннях контролю над стратегічними ядерними озброєннями "незалежно від того, що відбувається у світі та у відносинах між країнами".

Нагадаємо, раніше держсекретар США заявив, що росія наразі не готова до мирних переговорів. А нещодавні заяви російського диктатора володимира путіна свідчать, що він готовий іти далі у своїй агресії проти України.

Як відомо, російський диктатор володимир путін 21 лютого заявив у своєму зверненні до депутатів Федеральних зборів російської федерації, що російська федерація призупиняє свою участь в договорі про стратегічну зброю СНО-ІІІ. Країна-агресор не остаточно вийшла з угоди, це лише призупинення до подальших переговорів.