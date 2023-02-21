Путін заявив про призупинення участі рф у договорі СНО-ІІІ

Путін вирішив шантажувати США угодою про ядерну зброю

Російська федерація призупиняє свою участь в договорі про стратегічну зброю СНО-ІІІ. Країна-агресор не остаточно вийшла з угоди, це лише призупинення до подальших переговорів.

Про це російський диктатор володимир путін заявив у своєму традиційному щорічному зверненні до депутатів Федеральних зборів російської федерації.

Відмова від угоди про стратегічне озброєння

За словами путіна, через позицію Заходу росія змушена оголосити про призупинення своєї участі у договорі СНО-ІІІ

Кремлівський диктатор уточнив, що це не вихід росії з угоди, а лише призупинення, до наступних переговорів між сторонами договору.

Що таке договір СНО-ІІІ

Угода між США та росією про скорочення стратегічного наступального озброєння, СНО-ІІІ, була підписана 8 квітня 2010 року президентами Бараком Обамою і Дмитро Медведєвим і замінила договір СНО-І.

Суттю цього договору, розрахованого на 10 років із можливим продовження за взаємною згодою сторін ще на п’ять років, є скорочення арсеналів стратегічної ядерної зброї.

Росія в січні 2021 року продовжила дію угоди ще на п’ять років.

Нагадаємо, що під час свого виступу перед Федеральними зборами російської федерації володимир путін заявив, що мешканці Донецької, Запорізької, Луганської і Херсонської областей України самі винні у війні та анексії, бо це вони самі, на думку путіна, проголосували за "приєднання до росії" на "референдумі".

Також путін згадав про одностатеві шлюби та гендерно-нейтрального бога на Заході.

Крім того, диктатор пообіцяв провести демократичні президентські вибори 2024 року.

Фото з російських ЗМІ