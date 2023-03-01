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"Послухайте, що путін говорить": Блінкен різко відповів на запитання про переговори між рф і Україною

1 березня 2023 22:16
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Чи можливі мирні переговори між рф і Україною: коментар Ентоні Блінкена
Ентоні Блінкен
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Росія наразі не готова до мирних переговорів. А нещодавні заяви російського диктатора володимира путіна свідчать, що він готовий іти далі у своїй агресії проти України. 

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції в Узбекистані в середу, відповідаючи на питання преси щодо можливих мирних перемовин у війні росії в Україні.

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Є "нуль свідчень" того, що росія справді готова розпочати змістовні дипломатичні зусилля, щоб зупинити свою агресію в Україні. 

"Навпаки, є свідчення протилежного. Лише послухайте, що президент путін говорить", — наголосив американський держсекретар. 

Як приклад Блінкен навів нещодавню заяву путіна, що немає сенсу розмовляти, доки Україна "не визнає нову територіальну реальність". 

"Інакше кажучи, поки Україна не визнає, що росія захопила її території і забере їх, вони навіть не говоритимуть", — пояснив Блінкен і зауважив, що такі пропозиції є неприйнятними.

Міжнародна спільнота прагне справедливого та тривалого миру, переконаний держсекретар США. Він назвав свідченням цього нову резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, за яку проголосувала 141 країна. Резолюція, за його словами, свідчить, що "є потужне прагнення миру, але миру справедливого і стійкого, який відповідає принципам Статуту ООН в плані територіальної цілісності, суверенітету та незалежності, і стійкого, як я сказав, щоб ми не залишили ситуацію в тому стані, що росія може повторити свої дії через рік, два чи три — відпочине, переозброїться й атакує". 

"Маємо зосередитись на цьому", — наголосив він. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що намагався зв'язатись із путіним перед повномасштабним вторгненням, однак російський диктатор був неготовий до розмов.

Також ми писали, що Володимир Зеленський вчергове заявив, що компроміс із президентом росії володимиром путіним неможливий. Глава держави також наголосив, що Україна хоче безпекових гарантій.

Додамо, президент російської федерації володимир путін, за словами експосла США в москві Джона Саллівана, не планував переговорів до початку війни в Україні. Не змінилися його плани і зараз.

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