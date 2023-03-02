Блінкен заявив, що не планує зустрічатися з представниками рф та Китаю на саміті G20

Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не планує зустрічатися з міністром закордонних справ росії на саміті G20. До того ж він не має наміру спілкуватися з китайським представником Цинь Ганем.

Про це повідомляє France24.

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Ентоні Блінкен вперше з торішньої липневої зустрічі G20 на Балі опиниться в одній кімнаті з Сергієм Лавровим, однак контактувати з ним не буде.

"Якби росія… була справді готова до серйозної дипломатії, необхідної для припинення агресії, звичайно, ми були б першими, хто б почав працювати над цим, але доказів цьому немає", — говорив Блінкен.

Держсекретар також не хоче зустрічатися з китайським міністром Цинь Ганем.

Однією з головних тем саміту буде повномасштабна війна, яку росія розв’язала в Україні.

Нагадаємо, Блінкен говорив, що росія наразі не готова до мирних переговорів. А нещодавні заяви російського диктатора володимира путіна свідчать, що він готовий іти далі у своїй агресії проти України.

Також ми писали, що Ентоні Блінкен заявив, що вторгнення росії в Україну за наказом володимира путіна стало стратегічною невдачею у всіх аспектах. Він зазначив, що якщо цей вчинок залишиться безкарним, це відкриє скриньку Пандори для всього світу, де сила визначає право.