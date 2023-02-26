Україна розраховує вступити до Євросоюзу за два роки, — Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Україна планує доєднатися до європейської родини вже за два роки. Для цього країна вже провела ряд антикорупційних реформ.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що вже за два роки Україна має вступити до ЄС. За його словами, країна вже пройшла достатньо довгий шлях до цього, зокрема, впровадила ряд антикорупційних реформ.

"Ми почали рух до ЄС не вчора, і не у червні минулого року. Цей процес триває давно. Вважаємо, що це амбітна й реалістична мета", — заявив він.

Денис Шмигаль зазначив, що наразі в Україні нульова толерантність до корупції.

Також прем'єр-міністр розповів, що Україна не бачить жодних компромісів щодо своєї територіальної цілісності.

"Ми — суверенна країна з міжнародно визнаними кордонами. Минулий рік показав, що Україна та світ можуть дуже швидко робити речі, які раніше здавалися неможливими", — наголосив він.

Нагадаємо, Генсек НАТО Столтенберг запросив Володимира Зеленського на липневий саміт Альянсу.