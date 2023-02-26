Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Україна розраховує вступити до Євросоюзу за два роки, — Шмигаль arrow

Україна розраховує вступити до Євросоюзу за два роки, — Шмигаль

26 лютого 2023 12:47
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Україна розраховує вступити до Євросоюзу за два роки, — Шмигаль
Прем'єр-міністр України
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Україна планує доєднатися до європейської родини вже за два роки. Для цього країна вже провела ряд антикорупційних реформ.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте також:

Деталі

Очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що вже за два роки Україна має вступити до ЄС. За його словами, країна вже пройшла достатньо довгий шлях до цього, зокрема, впровадила ряд антикорупційних реформ.

"Ми почали рух до ЄС не вчора, і не у червні минулого року. Цей процес триває давно. Вважаємо, що це амбітна й реалістична мета", — заявив він.

Денис Шмигаль зазначив, що наразі в Україні нульова толерантність до корупції.

Також прем'єр-міністр розповів, що Україна не бачить жодних компромісів щодо своєї територіальної цілісності.

"Ми — суверенна країна з міжнародно визнаними кордонами. Минулий рік показав, що Україна та світ можуть дуже швидко робити речі, які раніше здавалися неможливими", — наголосив він.

Нагадаємо, Генсек НАТО Столтенберг запросив Володимира Зеленського на липневий саміт Альянсу.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

13:34 "Дещо здивовані": в ЗСУ розповіли про паніку серед окупантів через "бавовну" у Маріуполі

13:31 ​​​​​​​Грузія перетворюється на росію: готують власний закон про іноагентів

13:14 Зеленський у День кримського спротиву окупації: "Повернувши Крим, ми відновимо мир"

Ексклюзив

13:10 Парня на колесах: в Одесі з’явилася перша в Україні лазня незламності

12:59 Ярослав Амосов у бою з американцем відстояв титул чемпіона Bellator

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:41 Росія залучила до боротьби з санкціями ілюзіоніста: реакція соцмереж

Ексклюзив

12:40 Зброя для успішного контрнаступу: чого не вистачає Україні, — воєнний експерт

12:34 Останні заяви путіна несуть загрозу для людства, — Роблес

12:28 Окупанти вчергове атакували прикордоння Сумщини: що відомо

12:20 Біля берегів Італії сталася аварія корабля з мігрантами: понад 30 загиблих

Ексклюзив

12:40 Зброя для успішного контрнаступу: чого не вистачає Україні, — воєнний експерт

Новина з відео

10:50 Ярмоленко може пропустити матч збірної України проти Англії: в чому причина

Новина з відео

10:43 Сьогодні — День кримського спротиву російській окупації

Новина з відео

06:35 Прощена неділя 2023: привітання зі святом у віршах, прозі та листівках

Новина з відео

06:05 Прощена неділя 2023: що не можна робити, традиції та прикмети

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:52 У Талліні встановили підбитий російський танк Т-72

Новина з відео

22:28 Світло в Україні більше не вимикатимуть за однієї умови, — Галущенко

Новина з відео

20:15 Одеські комунальники відновлюють роботу теплиці "Троянда": як виглядає рослинний розплідник після обстрілу

Новина з відео

19:19 "Не ми ж вас туди відправляли": дружина окупанта обурена, що вони збирають кошти на їх забезпечення

Новина з відео

19:00 Важить понад 45 кілограмів: блогери зробили величезний ноутбук

12:00 Глибокого занепокоєння мало: Захід має розширити рамки військової допомоги

Ексклюзив

10:00 На Бенксі будують плани: що буде з українськими роботами вуличного художника зі світовим ім'ям

Ексклюзив

08:25 Російське вторгнення в Україну: рік битви. Ворог активізував інформаційні вкиди

Ексклюзив

20:00 "Китаю доведеться долати наслідки катастрофи": астрологиня розповіла, чи вдасться путіну знайти нових союзників

Рік великої війни

18:00 "Озброєні місіонери" і багатополярний світ: які процеси путін запустив вторгненням в Україну рік тому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

14:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини управління

Ексклюзив

12:00 "Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

Ексклюзив

09:30 Футбол на війні: як команда Національної гвардії України "Південна Пальміра" підтримує усіх військових країни

22:00 Росія програла війну в Чорному морі

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Актуальне по темі

None 26 Лютий 13:34

"Дещо здивовані": в ЗСУ розповіли про паніку серед окупантів через "бавовну" у Маріуполі

None 26 Лютий 13:32

​​​​​​​Грузія перетворюється на росію: готують власний закон про іноагентів

None 26 Лютий 13:31

Зеленський у День кримського спротиву окупації: "Повернувши Крим, ми відновимо мир"

None 26 Лютий 13:18

Парня на колесах: в Одесі з’явилася перша в Україні лазня незламності

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB