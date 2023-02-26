Лідери ЄС готуються до офіційного візиту в Китай

Очільники ЄС можуть відвідати Китай у першій половині 2023 року
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Шарль Мішель планують відвідати Китай. Офіційний візит заплановано у першій половині 2023 року.
Про це пише Reuters із посиланням на посла Китаю в ЄС Фу Конга.
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За словами Фу Конга, відповідна підготовка вже розпочалася. Невдовзі очікується початок "дуже частих взаємних візитів на високому рівні" між ЄС і Китаєм.
Водночас у Китаї вважають, що критика з боку ЄС через Україну була "дуже ірраціональна". Фу Конг додав, що Пекін не хотів би, щоб це вплинуло на розвиток політичних зв'язків.
Як відомо, на роковини вторгнення Китай представив власну "формулу миру" для України. Запропонований план з 12 пунктів одразу ж відкинули в Україні, заявивши, що вони порушують офіційну позицію Києва.
Нагадаємо, раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Китай готується постачати рф летальну зброю для війни в Україні.
Наразі президент США Джо Байден намагається стримати офіційний Пекін від такого рішення.
Додамо, що незабаром самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідає Китай з офіційним візитом. Аналітики вважають, що політик їде домовлятись з Сі Цзіньпіном про обхід санкцій.