Украина рассчитывает вступить в Евросоюз через два года, — Шмыгаль
Украина планирует присоединиться к европейской семье уже через два года. Для этого страна уже провела ряд антикоррупционных реформ.
Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что уже через два года Украина должна вступить в ЕС. По его словам, страна уже прошла достаточно долгий путь к этому, в частности, ввела ряд антикоррупционных реформ.
"Мы начали движение в ЕС не вчера, и не в июне прошлого года. Этот процесс длится давно. Считаем, что это амбициозная и реалистичная цель", — заявил он.
Денис Шмыгаль отметил, что сейчас в Украине нулевая толерантность к коррупции.
Также премьер-министр рассказал, что Украина не видит никаких компромиссов относительно своей территориальной целостности.
"Мы — суверенная страна с международно признанными границами. Прошлый год показал, что Украина и мир могут очень быстро делать вещи, которые раньше казались невозможными", — подчеркнул он.
Напомним, Генсек НАТО Столтенберг пригласил Владимира Зеленского на июльский саммит Альянса.