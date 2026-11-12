Нардепи в залі парламенту. Фото: Верховна Рада України

У четвер, 12 листопада, Верховна Рада підтримала звернення до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій із закликом приєднатися до Коаліції укриттів цивільного захисту. Йдеться про залучення міжнародної допомоги для будівництва нових захисних споруд в Україні та модернізації тих, які вже існують. Також Україна розраховує на фінансову, технічну, інженерну й експертну підтримку партнерів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Будівництво захисних споруд: Рада звернулася до урядів інших країн

Документ передбачає звернення до міжнародних партнерів із проханням долучитися до розбудови системи цивільного захисту в Україні.

"Верховна Рада України від імені українського народу звертається до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та міжнародних парламентських асамблей із закликом приєднатися до Коаліції укриттів цивільного захисту для України як довгострокового міжнародного механізму консолідації зусиль із захисту цивільного населення України від наслідків російської збройної агресії", — йдеться в документі.

Зокрема, йдеться про допомогу в будівництві нових укриттів, оновленні наявних захисних споруд та впровадженні сучасних стандартів безпеки.

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Очікується, що залучення іноземних ресурсів допоможе збільшити кількість доступних укриттів і покращити захист населення від російських атак.

У межах ініціативи Україна розраховує на фінансові ресурси, технічне обладнання, інженерні рішення, технології та науково-експертну підтримку.

Окремо передбачено посилення міжнародної координації у сфері цивільного захисту. Це має допомогти об'єднати зусилля різних держав та організацій для розвитку захисної інфраструктури України.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5651-2, який змінює систему пільгових перевезень у громадському транспорті. Він передбачає електронний облік поїздок, підтвердження права на пільгу та компенсацію перевізникам за фактично здійснені перевезення. Чинні пільги не скасовують, а новий механізм має запрацювати з 1 липня 2028 року.

Також Рада ухвалила законопроєкт №14095, який удосконалює процедури розшуку зниклих безвісти та встановлення особи невпізнаних загиблих під час воєнного стану. Документ дозволяє залучати до ідентифікації фахівців іноземних держав і міжнародних організацій, а також використовувати цифрові копії відбитків пальців. Крім того, закон передбачає вдосконалення ДНК-досліджень, щоб пришвидшити встановлення особи загиблих і не допускати помилкових результатів.