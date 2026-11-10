Рада ухвалила законопроєкт №14095 про розшук зниклих безвісти

Нардепи в залі парламенту. Фото: Верховна Рада

У вівторок, 10 листопада, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14095, який удосконалює механізми розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та ідентифікації невпізнаних тіл під час воєнного стану. Документ передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу та законів України, що регулюють обробку геномної інформації й функціонування демографічного реєстру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Рада ухвалила закон про розшук зниклих безвісти

Законопроєкт №14095 спрямований на вдосконалення процедур розшуку зниклих безвісти та встановлення особи загиблих, чиї тіла неможливо ідентифікувати звичайними методами.

Зокрема, документ передбачає можливість залучення до процесу ідентифікації фахівців іноземних держав та міжнародних організацій. Йдеться про спеціалістів, які мають відповідний досвід у сфері ідентифікації осіб та проведення досліджень.

Також пропонується дозволити використання шаблонів відцифрованих відбитків пальців рук людини. Це має допомогти встановлювати особи загиблих та ефективніше розшукувати людей, зниклих безвісти за особливих обставин.

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