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Головна Політика Рада змінила правила розшуку зниклих безвісти та ідентифікації загиблих

Рада змінила правила розшуку зниклих безвісти та ідентифікації загиблих

Ua ru
10 листопада 2026 12:58
Рада ухвалила законопроєкт №14095 про розшук зниклих безвісти
Нардепи в залі парламенту. Фото: Верховна Рада

У вівторок, 10 листопада, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14095, який удосконалює механізми розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та ідентифікації невпізнаних тіл під час воєнного стану. Документ передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу та законів України, що регулюють обробку геномної інформації й функціонування демографічного реєстру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Рада ухвалила закон про розшук зниклих безвісти

Законопроєкт №14095 спрямований на вдосконалення процедур розшуку зниклих безвісти та встановлення особи загиблих, чиї тіла неможливо ідентифікувати звичайними методами.

Зокрема, документ передбачає можливість залучення до процесу ідентифікації фахівців іноземних держав та міжнародних організацій. Йдеться про спеціалістів, які мають відповідний досвід у сфері ідентифікації осіб та проведення досліджень.

Також пропонується дозволити використання шаблонів відцифрованих відбитків пальців рук людини. Це має допомогти встановлювати особи загиблих та ефективніше розшукувати людей, зниклих безвісти за особливих обставин.

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Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада 10 листопада ухвалила в цілому законопроєкт №5651-2, який змінює систему пільгового проїзду в Україні. Документ передбачає запровадження електронного обліку пільгових поїздок, підтвердження права на безоплатний проїзд та компенсацію перевізникам за фактично здійснені перевезення. Водночас чинні пільги не скасовуватимуть і не скорочуватимуть, а основні положення закону мають запрацювати з 1 липня 2028 року.

Рада 10 листопада ухвалила в цілому президентський законопроєкт №15056 про посилення відповідальності за підкуп іноземних посадовців. За відповідне рішення проголосували 247 народних депутатів. Документ передбачає зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, а також Закону "Про запобігання корупції" для приведення українського законодавства у відповідність до Конвенції ОЕСР.

Верховна Рада нардепи військові зниклі безвісти парламент
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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