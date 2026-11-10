Пленарне засідання парламенту. Фото: Верховна Рада України

У вівторок, 10 дистопада, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5651-2, який передбачає реформування системи пільгового проїзду в Україні. Документ запроваджує електронний облік пільгових поїздок, нові правила підтвердження права на безоплатний або пільговий проїзд та прозоріший механізм компенсації перевізникам. Також закон визначає порядок фінансування таких перевезень і передбачає поступовий перехід до оновленої системи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Пільги на транспорт в Україні: Рада затвердила нові правила

Законопроєкт №5651-2 передбачає зміну підходу до надання пільг на проїзд у громадському транспорті. Замість нинішньої системи, у якій перевізники та органи місцевого самоврядування не завжди мають точні дані про кількість пільгових пасажирів і здійснених поїздок, планують запровадити автоматизований облік.

Для реалізації права на пільговий проїзд пасажири зможуть використовувати квитки, зокрема електронні, сформовані через автоматизовані системи обліку оплати проїзду. Також передбачено використання електронного платіжного засобу, емітованого до поточного рахунку зі спеціальним режимом використання. Це дозволить фіксувати фактичні поїздки та підтверджувати право людини на відповідну пільгу.

Таким чином, система має перейти до моделі, за якої кожна пільгова поїздка буде облікована. Це також дозволить отримувати точніші дані про кількість пасажирів, які скористалися пільгами, та обсяги наданих транспортних послуг.

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Одна з головних проблем чинної системи — відсутність належного обліку фактично здійснених пільгових перевезень. Через це перевізники не завжди отримують повну компенсацію за послуги, які вони надають пасажирам, що мають право на пільги.

Новий механізм передбачає, що розрахунки здійснюватимуть на підставі підтверджених поїздок. Автоматизована система дозволить перевіряти кількість перевезених пільговиків і визначати обсяги компенсацій відповідно до фактично наданих послуг.

Окремо документ визначає порядок фінансування пільгового проїзду. Зокрема, право на пільгові перевезення для категорій громадян, визначених законом про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, реалізовуватиметься за рахунок державного бюджету. Порядок та розміри такого фінансування визначатиме Кабінет міністрів України.

Законопроєкт не передбачає скасування або скорочення вже встановлених пільг на проїзд. Також передбачено перехідний період, протягом якого держава, громади та перевізники мають підготуватися до роботи за новими правилами. Основні положення закону мають запрацювати з 1 липня 2028 року, а окремі норми щодо механізму надання пільг і повноважень органів місцевого самоврядування — з 1 січня 2028 року.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада 10 листопада ухвалила в цілому президентський законопроєкт №15056 про боротьбу з підкупом іноземних посадовців. За відповідне рішення проголосували 247 народних депутатів. Документ передбачає посилення кримінальної відповідальності за міжнародну корупцію, удосконалення механізмів відповідальності юридичних осіб та приведення українського законодавства у відповідність до Конвенції ОЕСР.

Також Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №13255 про створення нового виду Збройних сил України — Космічних сил. За документ проголосували 252 народні депутати. Ініціатива передбачає розвиток військових космічних технологій, створення системи раннього попередження про запуски ворожих ракет і захищеного супутникового зв’язку для потреб сектору безпеки й оборони.