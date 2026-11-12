Депутаты в зале парламента. Фото: Верховная Рада Украины

В четверг, 12 ноября, Верховная Рада поддержала обращение к парламентам и правительствам иностранных государств, а также к международным организациям с призывом присоединиться к Коалиции убежищ гражданской защиты. Речь идет о привлечении международной помощи для строительства новых защитных сооружений в Украине и модернизации уже существующих. Также Украина рассчитывает на финансовую, техническую, инженерную и экспертную поддержку партнеров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Строительство защитных сооружений: Рада обратилась к правительствам других стран

Документ предусматривает обращение к международным партнерам с просьбой присоединиться к развитию системы гражданской защиты в Украине.

"Верховная Рада Украины от имени украинского народа обращается к парламентам и правительствам иностранных государств, международных организаций и международных парламентских ассамблей с призывом присоединиться к Коалиции укрытий гражданской защиты для Украины как долгосрочному международному механизму консолидации усилий по защите гражданского населения Украины от последствий российской вооруженной агрессии", — говорится в документе.

В частности, речь идет о помощи в строительстве новых укрытий, обновлении имеющихся защитных сооружений и внедрении современных стандартов безопасности.

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Ожидается, что привлечение иностранных ресурсов поможет увеличить количество доступных укрытий и улучшить защиту населения от российских атак.

В рамках инициативы Украина рассчитывает на финансовые ресурсы, техническое оборудование, инженерные решения, технологии и научно-экспертную поддержку.

Отдельно предусмотрено усиление международной координации в сфере гражданской защиты. Это должно помочь объединить усилия различных государств и организаций для развития защитной инфраструктуры Украины.

Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада приняла законопроект № 5651-2, который изменяет систему льготных перевозок в общественном транспорте. Он предусматривает электронный учет поездок, подтверждение права на льготу и компенсацию перевозчикам за фактически осуществленные перевозки. Действующие льготы не отменяются, а новый механизм должен заработать с 1 июля 2028 года.

Также Рада приняла законопроект № 14095, который совершенствует процедуры розыска пропавших без вести и установления личности неопознанных погибших во время военного положения. Документ позволяет привлекать к идентификации специалистов из зарубежных государств и международных организаций, а также использовать цифровые копии отпечатков пальцев. Кроме того, закон предусматривает совершенствование ДНК-исследований, чтобы ускорить установление личности погибших и не допускать ошибочных результатов.