Україна припинила дію угоди з рф про співробітництво на кордоні
Сьогодні, 7 березня, український уряд ухвалив законопроєкт "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом російської федерації про співробітництво під час здійснення спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-російському державному кордоні". До того ж Кабмін ухвалив проєкт закону "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне судноплавство".
Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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"Законопроєктом пропонується припинити дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом російської федерації про співробітництво під час здійснення спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-російському державному кордоні від 18.10.2011 року у звʼязку із докорінною зміною обставин, зумовлених збройною агресією рф проти України", — йдеться у повідомленні.
Другим прийнятим законопроєктом передбачено припинення дії Угоди між Кабміном та Урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне судноплавство, вчиненої 05.06.2003 в м. Києві та ратифікованої Законом України від 18.02.2004 N 1503-IV.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра у справах ветеранів України та заступника голови Фонду державного майна України. Це рішення було ухвалено 28 лютого.
Також ми писали, що в Україні поновили державну програму "Рука допомоги", що передбачає надання кредитів безробітним на старт чи розвиток власної справи. Максимальна сума допомоги — понад 100 тис. гривень.
Додамо, Кабінет міністрів планує передати на відновлення житла українців кошти, які будуть отримані після конфіскації російських активів. Уряд визнав три напрямки для відшкодування.