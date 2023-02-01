Чергові звільнення: Кабмін ухвалив відставку заступників Держлісагентства, митної і споживчої служб
Кабінет міністрів прийняв відставку заступників Держлісагентства, митної та споживчої служб. Йдеться про Юрія Сотника, Олександра Щуцького, Андрія Лордкіпанідзе.
Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
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Кабмін прийняв відставку
За словами Арахамії В'ячеслава Демченка звільнили з посади виконувача обов'язків Глави Державної митної служби, Юрія Сотника було звільнено з посади першого заступника голови Держлісагентства.
Олександра Щуцького зняли з посади першого заступника голови Держмитслужби, Андрія Лордкіпанідзе — з посади заступника голови Держпродспоживслужби.
Щодо голови Держмитної служби Руслана Черкаського, розпочато дисциплінарне провадження, його усунено від виконання обов'язків.
Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України провели обшук будинку в ексміністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Обшук пов'язаний із загибеллю керівництва МВС в авіакатастрофі у Броварах.
Також Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять обшуки у будинку олігарха Ігоря Коломойського. Слідчі дії відбуваються з махінацій навколо Укртатнафти та Укрнафти.