Кабмін ухвалив відставку заступників Держлісагентства, митної і споживчої служб

Засідання Кабінету Міністрів України

Кабінет міністрів прийняв відставку заступників Держлісагентства, митної та споживчої служб. Йдеться про Юрія Сотника, Олександра Щуцького, Андрія Лордкіпанідзе.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Кабмін прийняв відставку

За словами Арахамії В'ячеслава Демченка звільнили з посади виконувача обов'язків Глави Державної митної служби, Юрія Сотника було звільнено з посади першого заступника голови Держлісагентства.

Олександра Щуцького зняли з посади першого заступника голови Держмитслужби, Андрія Лордкіпанідзе — з посади заступника голови Держпродспоживслужби.

Щодо голови Держмитної служби Руслана Черкаського, розпочато дисциплінарне провадження, його усунено від виконання обов'язків.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України провели обшук будинку в ексміністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Обшук пов'язаний із загибеллю керівництва МВС в авіакатастрофі у Броварах.

Також Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять обшуки у будинку олігарха Ігоря Коломойського. Слідчі дії відбуваються з махінацій навколо Укртатнафти та Укрнафти.