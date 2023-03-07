Украина прекратила действие соглашения с рф о сотрудничестве на границе
Сегодня, 7 марта, украинское правительство приняло законопроект "О прекращении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством российской федерации о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе". К тому же, Кабмин принял проект закона "О прекращении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Сирийской Арабской Республики о торговом судоходстве".
Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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"Законопроектом предлагается прекратить действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством российской федерации о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе от 18.10.2011 года в связи с коренным изменением обстоятельств, обусловленных вооруженной агрессией рф против Украины", — говорится в сообщении.
Вторым принятым законопроектом предусмотрено прекращение действия Соглашения между Кабмином и Правительством Сирийской Арабской Республики о торговом судоходстве, совершенном 05.06.2003 в Киеве и ратифицированного Законом Украины от 18.02.2004 N 1503-IV.
Напомним, Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра по делам ветеранов Украины и заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины. Это решение было принято 28 февраля.
Также мы писали, что в Украине возобновили государственную программу "Рука помощи", которая предусматривает предоставление кредитов безработным на старт или развитие собственного дела. Максимальная сумма помощи — более 100 тыс. гривен.
Добавим, Кабинет министров планирует передать на восстановление жилья украинцев средства, которые будут получены после конфискации российских активов. Правительство признало три направления для возмещения.