Україна після глобалізації: як війна змінює майбутній світовий порядок

Українські військові готують дрон до запуску. Фото: Генштаб ЗСУ

Глобалізація, яка десятиліттями визначала розвиток світової економіки та безпеки, переживає період глибоких змін. Геополітичний стратег Пітер Зейхан вважає, що старий порядок поступово втрачає стійкість, тоді як керівник Офісу президента Кирило Буданов говорить про народження нової архітектури безпеки, у створенні якої бере участь Україна. Саме ці дві тенденції дедалі більше визначають роль нашої держави у сучасному світі.

Пітер Зейхан у матеріалі зазначив, що глобалізація, яку світ звик вважати природним станом речей, насправді була політичною конструкцією. Вона трималася на американській безпековій парасольці, відкритих морських шляхах, дешевому виробництві, доступних ринках і складних ланцюгах постачання. Тепер ця конструкція тріщить.

Але паралельно інший важливий текст — матеріал Енн Епплбаум у The Atlantic — показує ще одну зміну: Україна більше не виглядає у світі лише як жертва агресії, якій треба допомогти, щоб вона не програла. Україна дедалі більше сприймається як країна, яка створює нову модель війни, нову технологічну культуру оборони і нове розуміння безпеки.

І саме на перетині цих двох тез — кінець старої глобалізації та народження нової воєнної технологічної реальності — сьогодні формується роль України у світі.

Старий світ більше не гарантує безпеку

Глобалізація довго працювала як невидима інфраструктура впевненості. Бізнес вірив, що товар можна виробити в одній частині світу, зібрати в іншій, продати в третій, а логістика все це витримає. Держави звикли, що критичні технології можна купити. Споживачі звикли, що складні товари завжди будуть доступні.

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Зейхан ставить під сумнів саме цю логіку. За його оцінкою, світ входить у період, коли демографія, протекціонізм, геополітична фрагментація і технологічна залежність починають працювати проти відкритої глобальної системи.

Найбільш показовий приклад — напівпровідники. Сучасний чип — це не просто завод і не просто обладнання. Це тисячі виробничих етапів, сотні постачальників, десятки країн і майже ювелірна точність міжнародної кооперації. Якщо з цього ланцюга випадає навіть невелика, але критична частина, система починає зупинятися.

Для мирної економіки це означає подорожчання технологій, дефіцит обладнання, уповільнення розвитку штучного інтелекту, проблеми для автомобільної промисловості, електроніки, енергетики та оборонного сектору.

Для війни це означає ще більше: майбутнє належатиме не тим, хто має найбільші склади старої техніки, а тим, хто здатен швидко адаптуватися, виробляти, тестувати, змінювати рішення і масштабувати їх прямо під час бойових дій.

І тут Україна виявилася не периферією світової безпеки, а її лабораторією.

Україна не просто обороняється — вона створює нову мову війни

The Atlantic описує українську систему боротьби з російськими дронами як частину значно ширшої трансформації. Йдеться не лише про окремі дрони-перехоплювачі чи нові технологічні рішення. Йдеться про мережу, у якій військові, інженери, аналітики, розробники, волонтери, приватні компанії та держава щодня обмінюються даними і швидко вдосконалюють інструменти війни.

Це не класична вертикальна військова машина XX століття, де рішення спускаються зверху вниз, а зміни займають роки. Це жива екосистема, яка працює за логікою стартапу, але в умовах війни на виживання.

Український досвід показав: технологічна перевага сьогодні — це не лише наявність дорогого озброєння. Це швидкість циклу: побачити проблему, знайти рішення, протестувати його на фронті, отримати зворотний зв’язок, переробити, масштабувати.

У цьому сенсі Україна створила те, що можна назвати оборонною економікою реального часу.

І це змінює сприйняття війни. Якщо раніше багато західних дискусій будувалися навколо питання "як довго Україна зможе втриматися", то сьогодні дедалі актуальнішим стає інше питання: що саме світ може навчитися в України?

Росія не перемагає, бо не може запропонувати нову модель війни

Ключова теза The Atlantic звучить жорстко: Україна не програє, Росія не перемагає. Але важливо розуміти, що це не оптимістичний лозунг. Це аналітичне спостереження.

Росія все ще має ресурси для терору, ракетних ударів, атак по містах, енергетиці та цивільній інфраструктурі. Вона все ще може завдавати Україні великої шкоди. Але здатність завдавати шкоди не дорівнює здатності перемагати.

На полі бою російська армія зіткнулася з новою реальністю: фронт більше не є просто лінією зіткнення. Він перетворився на широку зону високої видимості, де техніка, логістика і жива сила постійно перебувають під спостереженням і ударом. Дрони, сенсори, системи наведення, аналітика даних і швидка передача інформації змінюють саму фізику наступу.

Стара російська логіка "більше людей, більше артилерії, більше тиску" працює дедалі гірше, бо технологічне середовище робить масу вразливою. Те, що раніше могло бути перевагою, сьогодні часто стає ціллю.

Це не означає, що війна близька до завершення. Але це означає, що російська стратегія виснаження більше не виглядає автоматично виграшною.

Дронова революція — це не про дешеву зброю, а про дешеву асиметрію

Зейхан окремо звертає увагу на дрони як на один із головних символів нової війни. Але важливо не спростити цю тезу до банального висновку "дрони замінили танки". Насправді йдеться про інше.

Дрони створили дешеву асиметрію.

Вони дозволяють країні з меншими ресурсами компенсувати частину дефіциту традиційного озброєння. Вони змінюють логістику. Вони змушують ворога витрачати значно дорожчі ресурси на захист. Вони переносять війну в глибину тилу. Вони руйнують відчуття безпечної відстані.

Для Росії це особливо болісно. Кремль роками будував міф про війну як щось далеке від російського громадянина: фронт десь там, "спецоперація" десь там, Україна нібито слабка, перемога нібито неминуча. Але коли удари доходять до нафтопереробних заводів, логістичних вузлів, військових об’єктів і навіть психологічного простору великих російських міст, пропагандистська конструкція починає хитатися.

Війна повертається до того, хто її розпочав.

І це має не лише військове, а й політичне значення.

Світ починає дивитися на Україну не через співчуття, а через інтерес

Одна з найважливіших змін, на яку звертає увагу Енн Епплбаум, — це зміна міжнародного погляду на Україну. Деякі партнери дедалі частіше бачать у Києві не лише отримувача допомоги, а носія унікальної експертизи.

Це принципова різниця.

Коли країні допомагають лише зі співчуття, така підтримка завжди залежить від емоційної втоми, політичних циклів, виборів, бюджетів і медійної уваги. Але коли країна має знання, технології, досвід і практичні рішення, з нею починають говорити інакше.

Україна сьогодні знає те, що багато армій світу лише починають усвідомлювати: як працює війна дронів; як організовується розподілена оборона; як приватний сектор може швидко інтегруватися у військові потреби; як дані з поля бою перетворюються на технологічну перевагу; як суспільство стає частиною оборонної системи.

Цю тезу фактично підсилював і Кирило Буданов, керівник Офісу президента України, під час виступу у межах міжнародного Форуму "Архітектура Безпеки". Він наголошував, що Україна сьогодні не просто адаптується до нової безпекової реальності, а бере участь у її формуванні.

За його словами, досвід України у війні проти Росії вже став практичною основою для переосмислення сучасної оборони — від ролі розвідки, технологій і безпілотних систем до взаємодії держави, армії, приватного сектору та суспільства. Саме тому, підкреслював Буданов, майбутня система європейської та глобальної безпеки не може будуватися без урахування українського досвіду.

У цьому сенсі Україна перестає бути лише об’єктом міжнародної підтримки. Вона стає одним із центрів експертизи, без якого неможливо зрозуміти, як виглядатиме війна, стримування і безпека у XXI столітті.

Це знання не теоретичне. Воно оплачене надто високою ціною. Саме тому воно має таку вагу.

Постглобальний світ буде жорсткішим — і Україна має бути готовою

Якщо Зейхан має рацію хоча б частково, попереду світ, у якому буде менше стабільних ланцюгів постачання, менше універсальних правил, більше регіональних блоків, більше конкуренції за технології, енергію, виробництво і безпеку.

Для України це не абстрактний прогноз. Це питання стратегії виживання і розвитку.

Нам потрібно мислити не лише категорією "отримати допомогу", а категорією "побудувати власну спроможність". Не лише просити системи ППО, а й розвивати власні перехоплювачі. Не лише закуповувати зброю, а й створювати оборонну промисловість. Не лише інтегруватися в західні ринки, а й ставати для них необхідними.

У постглобальному світі слабкість коштуватиме дорожче, ніж будь-коли. Але й унікальна компетенція коштуватиме більше, ніж будь-коли.

Україна має шанс стати не просто країною, яку захищають, а країною, без якої неможливо спроєктувати нову архітектуру безпеки.

Головний висновок: Україна змінює правила гри, але не має права зупинятися

Сьогоднішня війна — це війна за право визначати майбутню модель безпеки.

Росія намагається повернути світ до імперської логіки, де сила дає право знищувати слабшого. Україна, навпаки, демонструє іншу модель: суспільство, технології, горизонтальні зв’язки, міжнародна підтримка і політична воля можуть зупиняти значно більшу за ресурсами державу.

Але ця перевага не є гарантованою. Її потрібно щодня виробляти — буквально. У цехах, лабораторіях, штабах, на фронті, у дипломатії, в економіці, у комунікації з партнерами.

Світ після глобалізації буде менш комфортним. Старі гарантії вже не працюють так, як раніше. Старі армії не завжди готові до нової війни. Старі політичні формули не пояснюють нову реальність.

І саме тому Україна сьогодні має не лише просити місце в майбутній системі безпеки. Вона має брати участь у її проєктуванні.

Бо той, хто першим навчився воювати у війні майбутнього, має право говорити про правила миру майбутнього.

Як писали Новини.LIVE, раніше Буданов заявляв, що головним завданням України є досягнення справедливого миру. А основним досягненням він вважає єдність суспільства. За його словами, нова агресія РФ має стати неможливою.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Буданов провів зустріч із американським астрофізиком Полом Саттером. Сторони обговорили відбудову України за допомогою сучасних технологій. Очільник ОП наголосив, що основою відбудови має стати наука.