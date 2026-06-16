Украина после глобализации: как война меняет будущий мировой порядок

Украинские военные готовят дрон к запуску. Фото: Генштаб ВСУ

Глобализация, которая на протяжении десятилетий определяла развитие мировой экономики и безопасности, переживает период глубоких перемен. Геополитический стратег Питер Зейхан считает, что старый порядок постепенно теряет устойчивость, тогда как руководитель Офиса президента Кирилл Буданов говорит о рождении новой архитектуры безопасности, в создании которой участвует Украина. Именно эти две тенденции все больше определяют роль нашего государства в современном мире.

Питер Зейхан в материале отметил, что глобализация, которую мир привык считать естественным состоянием вещей, на самом деле была политической конструкцией. Она держалась на американском "зонтике" безопасности, открытых морских путях, дешевом производстве, доступных рынках и сложных цепочках поставок. Теперь эта конструкция трещит.

Но параллельно другой важный текст — материал Энн Эпплбаум в The Atlantic — показывает еще одно изменение: Украина больше не выглядит в мире лишь как жертва агрессии, которой нужно помочь, чтобы она не проиграла. Украина все больше воспринимается как страна, которая создает новую модель войны, новую технологическую культуру обороны и новое понимание безопасности.

И именно на пересечении этих двух тезисов — конец старой глобализации и рождение новой военной технологической реальности — сегодня формируется роль Украины в мире.

Старый мир больше не гарантирует безопасность

Глобализация долгое время работала как невидимая инфраструктура уверенности. Бизнес верил, что товар можно произвести в одной части мира, собрать в другой, продать в третьей, а логистика все это выдержит. Государства привыкли, что критические технологии можно купить. Потребители привыкли, что сложные товары всегда будут доступны.

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Зейхан ставит под сомнение именно эту логику. По его оценке, мир вступает в период, когда демография, протекционизм, геополитическая фрагментация и технологическая зависимость начинают работать против открытой глобальной системы.

Наиболее показательный пример — полупроводники. Современный чип — это не просто завод и не просто оборудование. Это тысячи производственных этапов, сотни поставщиков, десятки стран и почти ювелирная точность международной кооперации. Если из этой цепочки выпадает даже небольшая, но критически важная часть, система начинает останавливаться.

Для мирной экономики это означает подорожание технологий, дефицит оборудования, замедление развития искусственного интеллекта, проблемы для автомобильной промышленности, электроники, энергетики и оборонного сектора.

Для войны это означает еще больше: будущее будет принадлежать не тем, у кого самые большие склады старой техники, а тем, кто способен быстро адаптироваться, производить, тестировать, менять решения и масштабировать их прямо во время боевых действий.

И здесь Украина оказалась не периферией мировой безопасности, а ее лабораторией.

Украина не просто защищается — она создает новый язык войны

The Atlantic описывает украинскую систему борьбы с российскими дронами как часть гораздо более широкой трансформации. Речь идет не только об отдельных дронах-перехватчиках или новых технологических решениях. Речь идет о сети, в которой военные, инженеры, аналитики, разработчики, волонтеры, частные компании и государство ежедневно обмениваются данными и быстро совершенствуют инструменты войны.

Это не классическая вертикальная военная машина XX века, где решения спускаются сверху вниз, а изменения занимают годы. Это живая экосистема, которая работает по логике стартапа, но в условиях войны на выживание.

Украинский опыт показал: технологическое преимущество сегодня — это не только наличие дорогого вооружения. Это скорость цикла: увидеть проблему, найти решение, протестировать его на фронте, получить обратную связь, доработать, масштабировать.

В этом смысле Украина создала то, что можно назвать оборонной экономикой реального времени.

И это меняет восприятие войны. Если раньше многие западные дискуссии строились вокруг вопроса «как долго Украина сможет удержаться», то сегодня все более актуальным становится другой вопрос: чему именно мир может научиться у Украины?

Россия не побеждает, потому что не может предложить новую модель войны

Ключевой тезис The Atlantic звучит жестко: Украина не проигрывает, Россия не побеждает. Но важно понимать, что это не оптимистический лозунг. Это аналитическое наблюдение.

У России все еще есть ресурсы для террора, ракетных ударов, атак по городам, энергетике и гражданской инфраструктуре. Она все еще может наносить Украине большой ущерб. Но способность наносить ущерб не равна способности побеждать.

На поле боя российская армия столкнулась с новой реальностью: фронт больше не является просто линией соприкосновения. Он превратился в широкую зону высокой видимости, где техника, логистика и живая сила постоянно находятся под наблюдением и ударом. Дроны, сенсоры, системы наведения, аналитика данных и быстрая передача информации меняют саму физику наступления.

Старая российская логика "больше людей, больше артиллерии, больше давления" работает все хуже, потому что технологическая среда делает массу уязвимой. То, что раньше могло быть преимуществом, сегодня часто становится мишенью.

Это не означает, что война близка к завершению. Но это означает, что российская стратегия изнурения больше не выглядит автоматически выигрышной.

Дронная революция — это не о дешевом оружии, а о дешевой асимметрии

Зейхан отдельно обращает внимание на дроны как на один из главных символов новой войны. Но важно не упростить этот тезис до банального вывода "дроны заменили танки". На самом деле речь идет о другом.

Дроны создали дешевую асимметрию.

Они позволяют стране с меньшими ресурсами компенсировать часть дефицита традиционного вооружения. Они меняют логистику. Они заставляют врага тратить значительно более дорогие ресурсы на защиту. Они переносят войну в глубь тыла. Они разрушают ощущение безопасного расстояния.

Для России это особенно болезненно. Кремль годами строил миф о войне как о чем-то далеком от российского гражданина: фронт где-то там, "спецоперация" где-то там, Украина якобы слаба, победа якобы неизбежна. Но когда удары доходят до нефтеперерабатывающих заводов, логистических узлов, военных объектов и даже психологического пространства крупных российских городов, пропагандистская конструкция начинает шататься.

Война возвращается к тому, кто ее начал.

И это имеет не только военное, но и политическое значение.

Мир начинает смотреть на Украину не через призму сочувствия, а через призму интереса

Одно из важнейших изменений, на которое обращает внимание Энн Эпплбаум — это изменение международного взгляда на Украину. Некоторые партнеры все чаще видят в Киеве не только получателя помощи, но и носителя уникальной экспертизы.

Это принципиальная разница.

Когда стране помогают только из сочувствия, такая поддержка всегда зависит от эмоциональной усталости, политических циклов, выборов, бюджетов и внимания СМИ. Но когда страна обладает знаниями, технологиями, опытом и практическими решениями, с ней начинают говорить иначе.

Украина сегодня знает то, что многие армии мира только начинают осознавать: как работает война дронов; как организуется распределенная оборона; как частный сектор может быстро интегрироваться в военные нужды; как данные с поля боя превращаются в технологическое преимущество; как общество становится частью оборонной системы.

Этот тезис фактически подкреплял и Кирилл Буданов, руководитель Офиса президента Украины , во время выступления в рамках международного Форума "Архитектура безопасности". Он подчеркнул, что Украина сегодня не просто адаптируется к новой реальности в сфере безопасности, а участвует в ее формировании.

По его словам, опыт Украины в войне против России уже стал практической основой для переосмысления современной обороны — от роли разведки, технологий и беспилотных систем до взаимодействия государства, армии, частного сектора и общества. Именно поэтому, подчеркивал Буданов, будущая система европейской и глобальной безопасности не может строиться без учета украинского опыта.

В этом смысле Украина перестает быть лишь объектом международной поддержки. Она становится одним из центров экспертизы, без которого невозможно понять, как будут выглядеть война, сдерживание и безопасность в XXI веке.

Это знание не теоретическое. Оно оплачено слишком высокой ценой. Именно поэтому оно имеет такой вес.

Постглобальный мир будет более жестким и Украина должна быть к этому готова

Если Зейхан прав хотя бы частично, впереди мир, в котором будет меньше стабильных цепочек поставок, меньше универсальных правил, больше региональных блоков, больше конкуренции за технологии, энергию, производство и безопасность.

Для Украины это не абстрактный прогноз. Это вопрос стратегии выживания и развития.

Нам нужно мыслить не только в категории "получить помощь", а в категории "построить собственный потенциал". Не только просить системы ПВО, но и развивать собственные перехватчики. Не только закупать оружие, но и создавать оборонную промышленность. Не только интегрироваться в западные рынки, но и становиться для них необходимыми.

В постглобальном мире слабость будет стоить дороже, чем когда-либо. Но и уникальная компетенция будет стоить больше, чем когда-либо.

У Украины есть шанс стать не просто страной, которую защищают, а страной, без которой невозможно спроектировать новую архитектуру безопасности.

Главный вывод: Украина меняет правила игры, но не имеет права останавливаться

Сегодняшняя война — это война за право определять будущую модель безопасности.

Россия пытается вернуть мир к имперской логике, где сила дает право уничтожать более слабого. Украина, напротив, демонстрирует другую модель: общество, технологии, горизонтальные связи, международная поддержка и политическая воля могут остановить гораздо более мощное по ресурсам государство.

Но это преимущество не гарантировано. Его нужно ежедневно зарабатывать — буквально. В цехах, лабораториях, штабах, на фронте, в дипломатии, в экономике, в коммуникации с партнерами.

Мир после глобализации будет менее комфортным. Старые гарантии уже не работают так, как раньше. Старые армии не всегда готовы к новой войне. Старые политические формулы не объясняют новую реальность.

И именно поэтому Украина сегодня должна не только просить место в будущей системе безопасности. Она должна участвовать в ее проектировании.

Ведь тот, кто первым научился воевать в войне будущего, имеет право говорить о правилах мира будущего.

Как писали Новини.LIVE, ранее Буданов заявлял, что главной задачей Украины является достижение справедливого мира. А основным достижением он считает единство общества. По его словам, новая агрессия РФ должна стать невозможной.

Также Новини.LIVE сообщали, что Буданов провел встречу с американским астрофизиком Полом Саттером. Стороны обсудили восстановление Украины с помощью современных технологий. Глава ОП подчеркнул, что основой восстановления должна стать наука.