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Україна отримає фінансову допомогу від Австрії

28 травня 2023 13:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна отримає фінансову допомогу від Австрії
Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Федеральний уряд Австрії надасть України 2 млн євро. Кошти спрямують на гуманітарне розмінування.

Про це повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер.

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Кошти для України надійдуть на рахунок словенській організації "Міжнародний трастовий фонд" (ITF).

"Все залишається як і раніше: жоден австрійський солдат не ступить на українську землю, доки вона є зоною бойових дій. Ми допоможемо з фінансовою підтримкою для розмінування і надамо 2 млн євро, щоб підтримати ITF у розмінуванні", — повідомив Негаммер.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що в рамках "Програми підтримки для України" від ОБСЄ, Австрія допомагає розміновувати українські території. Також розглядаються й інші варіанти розміновування.

Також ми писали, що Європейський Союз ухвалив рішення про черговий, уже четвертий цього року транш макрофінансової допомоги для України. Усього за 2023 рік ЄС виділив Україні 7,5 млрд євро.

Додамо, в ООН порахували, скільки коштів потрібно Україні для відновлення своєї інфраструктури. В організації вважають, що для цього необхідно щонайменше 411 млрд доларів.

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