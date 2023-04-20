Австрія допомагає Україні розміновувати території: програма від ОБСЄ

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг. Фото: ua.news

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що в рамках "Програми підтримки для України" від ОБСЄ, Австрія допомагає розміновувати українські території. Також розглядаються й інші варіанти розміновування.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Видання зазначає, що Австрія розглядає різноманітні способи допомоги Україні у проведенні розмінування територій та вже здійснила свій гуманітарний внесок.

"Ми швидко відреагували на заклик українського уряду надати підтримку в гуманітарному розмінуванні. Австрія вже робить свій внесок у розмінування в Україні в рамках "Програми підтримки для України" ОБСЄ", — зазначив Шалленберг.

Нагадаємо, що протягом минулого тижня, 10-16 квітня, на Харківщині внаслідок підривів на мінах одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення. Також за минулий тиждень сапери виїжджали 249 разів та знешкодили 945 вибухобезпечних предметів.

Також раніше ми повідомляли, що з початку повномасштабної війни у Харкові зареєстровано близько 4,4 тис. заявок на розмінування. Також за цей час сапери виявили понад 2,4 тис. вибухонебезпечних предметів.

Додамо, що США вчора, 19 квітня, оголосили про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакета військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди.