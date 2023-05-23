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Віцепрезидент Єврокомісії повідомив про 1,5 мрлд євро для України

23 травня 2023 15:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Віцепрезидент Єврокомісії повідомив про 1,5 мрлд євро для України
Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс. Фото: Reuters/Claudio Bresciani/TT News Agency
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Європейський Союз ухвалив рішення про черговий, уже четвертий цього року транш макрофінансової допомоги для України. Усього за 2023 рік ЄС виділив Україні 7,5 млрд євро.

Про це віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс написав у Twitter.

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Валдіс Домбровскіс підтвердив, що Європейський Союз сьогодні ухвалив рішення надати Україні четвертий транш макрофінансової допомоги 

Розмір нового траншу становить 1,5 мільярди євро.

Куди будуть витрачені кошти

Цей транш, зазначив Домбровскіс, допоможе Україні задовольнити основні фінансові потреби.

Йдеться, зокрема, про виплати зарплат, пенсій, а також ремонт критичної інфраструктури.

Загальний обсяг макрофінансової допомоги Євросоюзу Україні за 2023 року досяг планки 7,5 мільярдів євро.

Нагадаємо, що 15 травня Угорщина заблокувала виплату восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру для України. Гроші повинні були спрямувати на озброєння.

Угорщина захотіла "гарантій", що Європейський фонд миру збереже свою "глобальну" спрямованість у майбутньому та не буде використовуватися виключно для озброєння України.

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