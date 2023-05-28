Украина получит финансовую помощь от Австрии

Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер. Фото: president.gov.ua

Федеральное правительство Австрии предоставит Украине 2 млн евро. Средства направят на гуманитарное разминирование.

Об этом сообщил федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер.

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Денежные средства для Украины поступят на счет словенской организации "Международный трастовый фонд" (ITF).

"Все остается по-прежнему: ни один австрийский солдат не ступит на украинскую землю, пока она является зоной боевых действий. Мы поможем с финансовой поддержкой для разминирования и предоставим 2 млн евро, чтобы поддержать ITF в разминировании", — сообщил Негаммер.

Напомним, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что в рамках "Программы поддержки для Украины" от ОБСЕ Австрия помогает разминировать украинские территории. Также рассматриваются и другие варианты разминирования.

Также мы писали, что Европейский Союз принял решение об очередном, уже четвертом в этом году транше макрофинансовой помощи для Украины. Всего за 2023 год ЕС выделил Украине 7,5 млрд евро.

Добавим, в ООН посчитали, сколько денег нужно Украине для восстановления своей инфраструктуры. В организации считают, что для этого необходимо не менее 411 млрд долларов.