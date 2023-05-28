Украина получит финансовую помощь от Австрии
Федеральное правительство Австрии предоставит Украине 2 млн евро. Средства направят на гуманитарное разминирование.
Об этом сообщил федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер.
Финансовая помощь от Австрии
Денежные средства для Украины поступят на счет словенской организации "Международный трастовый фонд" (ITF).
"Все остается по-прежнему: ни один австрийский солдат не ступит на украинскую землю, пока она является зоной боевых действий. Мы поможем с финансовой поддержкой для разминирования и предоставим 2 млн евро, чтобы поддержать ITF в разминировании", — сообщил Негаммер.
Напомним, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что в рамках "Программы поддержки для Украины" от ОБСЕ Австрия помогает разминировать украинские территории. Также рассматриваются и другие варианты разминирования.
Также мы писали, что Европейский Союз принял решение об очередном, уже четвертом в этом году транше макрофинансовой помощи для Украины. Всего за 2023 год ЕС выделил Украине 7,5 млрд евро.
Добавим, в ООН посчитали, сколько денег нужно Украине для восстановления своей инфраструктуры. В организации считают, что для этого необходимо не менее 411 млрд долларов.