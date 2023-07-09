Украина не готова к членству в НАТО, — Байден

Президент США Джо Байден. REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Джо Байден считает, что Украина сейчас не готова к членству в НАТО. По его мнению, Альянс должен рассматривать вопрос членства Украины только тогда, когда закончится война.

Об этом он сказал в интервью CNN.

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Позиция Байдена по вступлению Украины в НАТО

Американский президент, общаясь с журналистами перед своим отъездом в Британию накануне саммита НАТО, заявил, что сейчас не следует торопиться с вопросом членства Украины в Альянсе.

"Я не думаю, что она готова к членству в НАТО. Я не думаю, что у НАТО существует единодушие относительно того, вводить ли Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, в разгар войны. Но я думаю, что преждевременно говорить, призывать к голосованию сейчас, потому что необходимо выполнить другие требования, включая демократизацию и некоторые из этих вопросов", — заявил Байден.

Президент США также рассказал, что подробно говорил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским об этом вопросе и пообещал, что США будут продолжать обеспечивать безопасность и вооружение Украины.

"Я думаю, что мы должны проложить рациональный путь, чтобы Украина могла претендовать на вступление в НАТО", — отметил он.

В то же время в долгосрочной перспективе Байден считает, что Украина присоединится к Альянсу.

"НАТО — это политика открытых дверей, мы не собираемся никого закрывать", — добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что Президент США Джо Байден планирует обратиться с публичной речью во время своего визита в литовский Вильнюс. Свою речь американский лидер произнесет в Университете Вильнюса в среду, 12 июля.

Также мы сообщали, что во время саммита НАТО страны-союзники примут важное решение о многолетней программе поддержки для Украины.