Байден готує публічний виступ у Вільнюсі

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден планує звернутися з публічною промовою під час свого візиту до литовського міста Вільнюс. Свою промову американський лідер виголосить в Університеті Вільнюса у середу, 12 липня.

Про це повідомляє американське посольство у Литві.

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Американський посол у Литві Роберт Гілкріст висловив своє задоволення цим рішенням, зазначивши, що він "радий, але не здивований" тим, що президент Байден обрав саме цей час для звернення до литовського народу, оскільки у Вільнюсі відбувається саміт НАТО.

Він також підкреслив, що Литва є тісним союзником і партнером США, а зв'язок між двома країнами тепер сильніший, ніж будь-коли.

Посол Гілкріст додав, що з нетерпінням чекає можливості брати участь у цій значній події разом із населенням Литви.

Нагадаємо, що рішення, які будуть оголошені на саміті НАТО у Вільнюсі, не розчарують Україну. Частина членів НАТО готується надати гарантії безпеки Україні.

Також ми повідомляли, що під час саміту НАТО країни-союзники ухвалять важливе рішення щодо багаторічної програми підтримки для України. Зокрема, це буде один із трьох важливих елементів, що входять до пакета.