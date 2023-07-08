Байден призвал лидера Китая быть осторожным с Путиным

Президенты США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото: росСМИ

Американский президент Джо Байден предупредил лидера Китая Си Цзиньпина о необходимости быть осторожным в связях с Москвой, учитывая значительную зависимость Пекина от западных инвестиций. Это заявление было сделано после того, как СИ Цзиньпин посетил президента РФ Владимира Путина в марте текущего года.

Об этом сообщает Reuters.

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Предупреждение Байдена

По словам Байдена, после полномасштабного вторжения в Украину, российскую экономику покинуло около 600 американских корпораций. Си Цзиньпин признал, что экономическое процветание Китая во многом опирается на инвестиции из США и Европы.

"Я говорил ему: это не угроза, а просто констатация факта", — уточнил Байден.

Ответ Си Цзиньпина на этот комментарий Байдена был спокоен. Байден уточнил, что китайский коллега просто слушал и не вступал в спор.

По поводу поездки Си Цзиньпина в Москву 20 марта глава Китая Си Цзиньпин провел два дня в российской столице. В ходе четырехчасовой неформальной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, Си Цзиньпин обсудил вопросы, касающиеся войны в Украине.

Напомним, что президент Китая Си Цзиньпин предостерег российского диктатора Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине. Путин был очень разочарован таким предложением КНР.

Также мы сообщали, что министр финансов США Джанет Йеллен во время своего визита в Китай выразит предупреждение Пекину о санкциях в случае поставки оружия России. Также она будет заниматься вопросом связей между государствами.