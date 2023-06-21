Україна належить до простору НАТО, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна належить до простору оборони НАТО та ціннісного простору Євросоюзу. За словами українського лідера, завдяки Україні ЄС став більш єдиним, ніж будь-коли.

Про це Зеленський розповів на конференції з відновлення України.

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За словами президента, ця єдність ґрунтується на спільних цінностях і проявляється через безліч політичних, економічних, санкційних та гуманітарних ініціатив. Він зазначив, що Україна сприяла максимальному прояву солідарності, для якої було створено ЄС.

"Важливо зауважити, що Україна також активізує етичну міць НАТО. Як світ сприймає етичне лідерство НАТО у забезпеченні миру? Це стає можливим лише з Україною в Альянсі. Україна вже включена до ціннісного простору ЄС, ми де-факто є частиною безпеки НАТО", — заявив він.

Зеленський додав, що Україна, бувши частиною спільного ринку ЄС і прагнучи повного членства, вже охороняє спільний простір свободи в Альянсі й очікує на визнання цього факту з боку лідерів НАТО.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський призначив заступника міністра закордонних справ України Андрія Мельника послом до Бразилії. До цього Мельник працював послом у Німеччині.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської Ради Урсула фон дер Ляйєн провели телефонну розмову. Вони обговорили підтримку України та новий пакет санкцій проти Росії.