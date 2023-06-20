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Зеленский назначил Мельника послом: в какую страну отправится дипломат

20 июня 2023 13:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Зеленский назначил Мельника послом: в какую страну отправится дипломат
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. Фото: Twitter Мельника
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника послом в Бразилию. До этого Мельник работал послом в Германии.

Об этом говорится в указе №341/2023, подписанном главой государства.

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Известный своими резкими заявлениями в адрес немецких властей бывший посол Украины в этом европейском государстве Андрей Мельник получил новое назначение.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Мельника Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Республике Бразилия.

Что известно об Андрее Мельнике

Андрей Мельник — украинский дипломат, ранее занимавший должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Германии с 19 декабря 2014 по 9 июля 2022 года.

После этого он был заместителем председателя Министерства иностранных дел Украины, на эту должность был назначен 18 ноября 2022 года.

Другие дипломатические назначения

Кроме того, Владимир Зеленский назначил еще двух послов:

Напомним, что бразильское правительство предварительно одобрило кандидатуру Мельника на должность руководителя украинского посольства еще в мае.

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