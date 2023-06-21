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Украина принадлежит к пространству НАТО, — Зеленский

21 июня 2023 12:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украина принадлежит к пространству НАТО, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина принадлежит к пространству обороны НАТО и ценностному пространству Евросоюза. По словам украинского лидера, благодаря Украине ЕС стал более единым, чем когда-либо.

Об этом Зеленский рассказал на конференции по восстановлению Украины.

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По словам президента, это единство основано на общих ценностях и проявляется через множество политических, экономических, санкционных и гуманитарных инициатив. Он отметил, что Украина способствовала максимальному проявлению солидарности, для которой был создан ЕС.

"Важно заметить, что Украина также активизирует этическую мощь НАТО. Как мир воспринимает этическое лидерство НАТО в обеспечении мира? Это становится возможным лишь с Украиной в Альянсе. Точно так же, как Украина уже включена в ценностное пространство ЕС, мы де-факто являемся частью безопасности НАТО", — заявил он.

Зеленский добавил, что Украина, будучи частью общего рынка ЕС и стремясь к полному членству, уже охраняет общее пространство свободы в Альянсе и ожидает признания этого факта со стороны лидеров НАТО.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника послом в Бразилию. До этого Мельник работал послом в Германии.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского Совета Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор. Они обсудили поддержку Украины и новый пакет санкций против России.

 

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