Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляйен новые санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент УкраиныВладимир Зеленский и президент Европейского Совета Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор. Они обсудили поддержку Украины и новый пакет санкций против России.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Зеленский.

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Накануне Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, которая состоится 21-22 июня, была обсуждена дальнейшая финансовая поддержка Украины и перспективы принятия 11-го пакета санкций ЕС против России.

"На этой неделе ожидаем обнародования промежуточной устной оценки прогресса Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии", — рассказал Президент.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский позвонил по телефону премьер-министру Британии Риши Сунаку 19 июня. Лидеры обсудили, в частности, оборонные потребности нашего государства и продолжение дальнейшего сотрудничества между странами.