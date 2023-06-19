Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляйен новые санкции против РФ
Президент УкраиныВладимир Зеленский и президент Европейского Совета Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор. Они обсудили поддержку Украины и новый пакет санкций против России.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Зеленский.
Разговор Зеленского и фон дер Ляйен
Накануне Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, которая состоится 21-22 июня, была обсуждена дальнейшая финансовая поддержка Украины и перспективы принятия 11-го пакета санкций ЕС против России.
"На этой неделе ожидаем обнародования промежуточной устной оценки прогресса Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии", — рассказал Президент.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский позвонил по телефону премьер-министру Британии Риши Сунаку 19 июня. Лидеры обсудили, в частности, оборонные потребности нашего государства и продолжение дальнейшего сотрудничества между странами.