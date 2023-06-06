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Україна надала Міжнародному кримінальному суду інформацію про підрив Каховської ГЕС

6 червня 2023 22:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Україна надала Міжнародному кримінальному суду інформацію про підрив Каховської ГЕС
Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Україна надіслала Міжнародному кримінальному суду інформацію про підрив Каховської ГЕС. Відповідний документ підписав генеральний прокурор України Андрій Костін. 

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора

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Про що йдеться в заяві

Повідомляється, що українська сторона надає Офісу прокурора МКС Каріму Хану всю необхідну інформацію про катастрофу на Каховській ГЕС, яку створили російські війська. 

У документі йдеться, що атака на ГЕС — це воєнний злочин. Прокуратура Україна готова надати всі необхідні докази, що дозволить покарати всіх причетних до злочину. 

"Атака на Каховську ГЕС — цивільний об'єкт, що містить небезпечні сили — є воєнним злочином. Зробимо все, щоб притягнути винних до відповідальності. Ми відкриті до співпраці з МКС і готові надавати всі необхідні докази, які збирають і обробляють прокурори, для встановлення і покарання усіх причетних до цього злочину", — йдеться в документі. 

Також Генпрокурор Андрій Костін наголосив на тому, що внаслідок атаки відбувається евакуація мешканців, що постраждали. 

"Українська влада евакуює мешканців постраждалих районів, в той час як армія РФ продовжує обстрілювати ці населені пункти — мирних людей, які намагаються врятуватися", — пише у документі Костін. 

Інформація з документу. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський обговорив з директором МАГАТЕ наслідки підриву на Каховській ГЕС. Зокрема, лідери говорили про те, як зменшити ризики катастрофи на ЗАЕС. 

Додамо, що внаслідок підриву Каховської ГЕС виникла дуже складна ситуація на півдні України. За словами Володимира Зеленського, основні наслідки екологічної катастрофи будуть помітні вже через тиждень. Зокрема, вода з водосховища може затопити до 80 населених пунктів. 

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