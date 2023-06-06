Зеленський обговорив з директором МАГАТЕ наслідки на Каховській ГЕС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Вони говорили, як зменшити ризики для ЗАЕС через ситуацію на Каховській ГЕС.

Про це повідомляє Володимир Зеленський.

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За словами президента України, він поінформував Рафаеля Гроссі про підрив на Каховській ГЕС. Потім розповів йому про ймовірні наслідки терористичного акту, який вчинила РФ.

Лідери говорили, як на тлі катастрофи зменшити ризики аварій на ЗАЕС.

Також, як стверджує лідер, невдовзі Гроссі має приїхати з візитом до України.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що внаслідок підриву Каховської ГЕС виникла дуже складна ситуація на півдні України. За словами Володимира Зеленського, основні наслідки екологічної катастрофи будуть помітні вже через тиждень. Зокрема, вода з водосховища може затопити до 80 населених пунктів.